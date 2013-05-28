芝加哥期市：大豆期货在远月合约带领下大涨，因忧虑美国大豆种植延迟

路透5月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升2.2%，录得三个月来最大单日涨幅，交易商称，因忧虑降雨将导致美国中西部大豆种植延迟。

新作11月大豆合约 领涨，急升3.2%，涨幅超过近月合约，受助于种植忧虑。旧作大豆现货价格走软限制近月7月合约 的涨幅。

美国农业部称，民间出口商报告向中国销售12万吨2013/14年交割的美国大豆。这也扶助支撑价格。

豆粕涨幅超过豆油，反应市场担忧美国2013年大豆产量。

一位农业气象学家周二称，周末和本周的降雨将拖累本季美国玉米和大豆后期的种植，今年玉米和大豆的种植速度已经为纪录最慢。

在农业部周二稍晚公布上周作物生长报告前，路透对分析师的调查预估，上周美国大豆种植率为42%，玉米种植率为86%。

农业部农称，上周出口检验大豆338.8万蒲式耳万，处于200-1,000万蒲式耳的区间的低端。

7月大豆期货合约 收升33美分，报每蒲式耳15.09-1/4美元。

7月豆粕合约 收高14.1美元，报每短吨442.3美元。7月豆油合约 涨0.3美分，报49.54美分。

今日CBOT大豆预估成交量为226,205口，豆粕为86,405口，豆油为96,357口。

以下为CBOT农产品期货在1900 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 666.50 9.25 1.4% -4.5%

CBOT大豆 1509.25 33.00 2.2% 6.4%

CBOT豆粕 442.30 14.10 3.3% 5.2%

CBOT豆油 49.54 0.30 0.6% 0.8%

CBOT小麦 693.75 -3.75 -0.5% -10.8%

CBOT稻米 1532.00 -39.50 -2.5% 3.1%

EU小麦 204.75 0.75 0.4% -18.2%

NYMEX原油期货 95.15 1.00 1.1% 3.6%

道琼工业指数 15,413 110 0.7% 17.6%

现货金 1381.51 -12.77 -0.9% -17.5%

欧元/美元 1.2875 -0.0056 -0.4% -2.4%

美元指数 84.1010 0.4010 0.5% 5.4%

波罗的海

乾散货指数 822 -4 -0.5% 17.6%

--------------------------------------------------------