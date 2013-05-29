芝加哥期市：CBOT大豆涨跌互见，中国取消美国大豆订单令近月合约收低

路透5月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三涨跌互见，交易商说，中国取消美国大豆订单的消息令近月合约承压。
美国农业部称，民间出口商表示，中国取消了147,000吨2012/13年交付的美国大豆订单。
远月合约小幅收升，因有技术性买盘，且忧虑美国作物种植被推迟将可能限制未来的收成。
11月大豆 升穿200日移动均线切入位12.91-1/2美元，触及12.95美元，此为该合约自2月22日来最高水平，之后缩减升幅，结算价报12.88-1/2美元。
一农业气象学家称，本周稍晚将迎来过多的降水，将进一步令美国玉米和大豆种植被推迟，且可能引发洪涝，这可能会损害低洼地区作物。
7月大豆期货合约 收跌7-1/2美分，报每蒲式耳15.01-3/4美元。
7月豆粕合约 收高2美元，报每短吨444.3美元。7月豆油合约 跌0.91美分，报48.63美分。
今日CBOT大豆预估成交量为170,223口，豆粕为82,389口，豆油为142,746口。
以下为CBOT农产品期货在2001 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 665.00 -1.50 -0.2% -4.8%
CBOT大豆 1501.75 -7.50 -0.5% 5.9%
CBOT豆粕 444.30 2.00 0.5% 5.6%
CBOT豆油 48.63 -0.91 -1.8% -1.1%
CBOT小麦 702.75 9.00 1.3% -9.7%
CBOT稻米 1546.00 14.00 0.9% 4.0%
EU小麦 204.25 -0.75 -0.4% -18.4%
NYMEX原油期货 93.20 -1.81 -1.9% 1.5%
道琼工业指数 15,303 -106 -0.7% 16.8%
现货金 1393.64 13.39 1.0% -16.8%
欧元/美元 1.2940 0.0086 0.7% -1.9%
美元指数 83.6190 -0.4810 -0.6% 4.8%
波罗的海
乾散货指数 818 -4 -0.5% 17.0%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)