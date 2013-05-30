芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因获利了结及现货市场需求清淡

路透5月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)旧作大豆周四下跌，因在近期上涨后投资人获利了结，且谷仓和加工商需求放缓。

美国中西部地区的大豆种植被推迟，且出口需求强劲，支持新作大豆合约，尽管旧作大豆期货走弱。

分析师表示，预期周五早上美国农业部报告将显示，最新一周出口销售旧作大豆0-200,000吨，销售新作大豆400,000-600,000吨。以前一周分别为183,500吨和838,900吨。

美国农业部周四早上称，民间出口商表示，销售120,000吨2013/14作物销售年度交割的美国大豆往中国。

7月大豆期货合约 收跌6美分，报每蒲式耳14.95-3/4美元。

7月豆粕合约 收低3.5美元，报每短吨440.8美元。7月豆油合约 跌0.05美分，报48.58美分。

今日CBOT大豆预估成交量为122,744口，豆粕为68,720口，豆油为107,253口。

以下为CBOT农产品期货在1827 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 654.25 -10.50 -1.6% -6.3%

CBOT大豆 1495.75 -6.00 -0.4% 5.4%

CBOT豆粕 440.80 -3.50 -0.8% 4.8%

CBOT豆油 48.58 -0.05 -0.1% -1.2%

CBOT小麦 698.75 -4.00 -0.6% -10.2%

CBOT稻米 1516.50 -29.50 -1.9% 2.1%

EU小麦 204.50 0.00 0.0% -18.3%

NYMEX原油期货 93.67 0.55 0.6% 2.0%

道琼工业指数 15,389 86 0.6% 17.4%

现货金 1414.16 21.71 1.6% -15.5%

欧元/美元 1.3047 0.0109 0.8% -1.1%

美元指数 83.0330 -0.6270 -0.8% 4.1%

波罗的海

乾散货指数 811 -7 -0.9% 16.0%

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