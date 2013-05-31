芝加哥期市：CBOT大豆期货收升，因担忧美国作物种植被推迟

路透5月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，交易商说，由新作大豆合约领升，因担忧美国作物种植延迟，且包括回补空头在内的技术买盘也支持市场。

新作11月大豆 触及每蒲式耳13.14-3/4美元，此为2月8日来最高，收报13.04-1/4美元，高于200日移动均线切入位12.91-3/4美元。

一农业气象学家周五说，美国中西部在本周稍晚至周末的进一步降雨将再度推迟玉米和大豆种植，并可能导致2013作物季的收成减少。

一爱荷华州的气象学家周五说，爱荷华州的春季降雨量是141年前开始有记录以来的最高水平。爱荷华是美国最大的玉米和大豆种植州。

豆粕跟随大豆走高，但豆油收低，因原油价格下跌打压豆油。

豆油走软，尽管美国农业部证实有30,000吨2012/13作物销售年度交割的美国豆油销往德国。迄今为止，美国2012/13年向德国的豆油出口几乎为零。

美国农业部周度出口销售报告显示，2012/13年美国大豆出口销售订单净取消108,000吨，净销售756,600吨2013/14年美国大豆。

美国农业部称，最新一周出口销售149,200吨2012/13年美国豆粕，及40,900吨2013/14年美国豆粕。周度出口销售2,800吨豆油，全部是2012/13年的豆油。

在5月，近月大豆期货 升42-1/4美分或2.9%，近月豆粕 涨4.4%，连涨第二个月，近月豆油 跌1.5%。

7月大豆期货合约 收升14-1/4美分，报每蒲式耳15.10美元。

7月豆粕合约 收高6.4美元，报每短吨447.2美元。7月豆油合约 跌0.2美分，报48.38美分。

今日CBOT大豆预估成交量为211,376口，豆粕为78,452口，豆油为92,993口。

以下为CBOT农产品期货在1833 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 662.00 7.75 1.2% -5.2%

CBOT大豆 1510.00 14.25 1.0% 6.4%

CBOT豆粕 447.20 6.40 1.5% 6.3%

CBOT豆油 48.38 -0.20 -0.4% -1.6%

CBOT小麦 705.50 6.75 1.0% -9.3%

CBOT稻米 1529.50 13.00 0.9% 2.9%

EU小麦 206.00 1.50 0.7% -17.7%

NYMEX原油期货 91.98 -1.63 -1.7% 0.2%

道琼工业指数 15,277 -47 -0.3% 16.6%

现货金 1390.70 -22.55 -1.6% -16.9%

欧元/美元 1.2969 -0.008 -0.6% -1.7%

美元指数 83.4490 0.4070 0.5% 4.6%

波罗的海

乾散货指数 809 -2 -0.3% 15.7%

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