芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因美国供应紧绌及忧虑种植

路透6月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨1.5%，交易商说，因担忧美国供应紧张及种植进度缓慢可能推迟秋季收割。
近月大豆和豆粕合约表现优于远月合约，反映现货市场紧张，尽管农夫旧作大豆销盘在5月中至5月底增加。
新作11月大豆涨幅受限，因预期种植推迟将促使美国农夫将部份耕地改种大豆，不种玉米。
路透访问分析师调查周一显示，预料2013年美国大豆种植面积将较美国农业部目前预期的7,710万英亩高出100万英亩。
在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，平均预期美国大豆种植率为57%，一周前为44%。
美国农业部称，最新一周出口检验美国大豆444万蒲式耳，在200-600万蒲式耳预估区间内。
7月大豆期货合约 收升22-1/2美分，报每蒲式耳15.32-1/2美元。
7月豆粕合约 收高7.2美元，报每短吨454.4美元。7月豆油合约 升0.28美分，报48.66美分。
今日CBOT大豆预估成交量为197,790口，豆粕为64,406口，豆油为86,386口。
以下为CBOT农产品期货在1950 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 655.75 -6.25 -0.9% -6.1%
CBOT大豆 1532.50 22.50 1.5% 8.0%
CBOT豆粕 454.40 7.20 1.6% 8.0%
CBOT豆油 48.66 0.28 0.6% -1.0%
CBOT小麦 708.75 3.25 0.5% -8.9%
CBOT稻米 1546.00 16.50 1.1% 4.0%
EU小麦 207.75 1.75 0.9% -17.0%
NYMEX原油期货 93.30 1.33 1.5% 1.6%
道琼工业指数 15,223 107 0.7% 16.2%
现货金 1411.70 25.81 1.9% -15.7%
欧元/美元 1.3071 0.0077 0.6% -0.9%
美元指数 82.6730 -0.7010 -0.8% 3.6%
波罗的海
乾散货指数 806 -3 -0.4% 15.3%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)