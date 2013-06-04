版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 5日 星期三 04:35 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆下滑，因获利了结及对美国能够完成播种的乐观情绪

路透6月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下滑，交易商称因获利了结，及投资人乐观预计美国农户将能够完成大豆和玉米的播种。

受套利交易影响，近月7月大豆期货 跌幅小于新作11月合约 ，因投资人担心今夏美国大豆供应紧张。而交易商指出一大型商品指数基金周五将开始阶段性的“展期”。

未来两周美国作物天气前景改善带来压力，但部分地区的零星降雨将拖慢最后的种植。

美国农业部表示，截至周日美国大豆种植率为57%，符合市场预期，但低于五年均值74%。

7月大豆期货合约 收低3-3/4美分，报每蒲式耳15.28-3/4美元。

7月豆粕合约 收低1.9美元，报每短吨452.5美元。7月豆油合约 跌0.07美分，报48.59美分。

今日CBOT大豆预估成交量为134,519口，豆粕为63,359口，豆油为77,213口。

以下为CBOT农产品期货在1959 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 660.50 4.75 0.7% -5.4%

CBOT大豆 1528.75 -3.75 -0.2% 7.8%

CBOT豆粕 452.50 -1.90 -0.4% 7.6%

CBOT豆油 48.59 -0.07 -0.1% -1.2%

CBOT小麦 709.00 0.25 0.0% -8.9%

CBOT稻米 1552.00 6.00 0.4% 4.4%

EU小麦 207.50 -0.25 -0.1% -17.1%

NYMEX原油期货 93.50 0.05 0.1% 1.8%

道琼工业指数 15,179 -75 -0.5% 15.8%

现货金 1398.80 -12.30 -0.9% -16.5%

欧元/美元 1.3081 0.0007 0.0% -0.9%

美元指数 82.7520 0.0960 0.1% 3.7%

波罗的海

乾散货指数 805 -1 -0.1% 15.2%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐