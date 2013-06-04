芝加哥期市：CBOT大豆下滑，因获利了结及对美国能够完成播种的乐观情绪

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透6月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下滑，交易商称因获利了结，及投资人乐观预计美国农户将能够完成大豆和玉米的播种。
受套利交易影响，近月7月大豆期货 跌幅小于新作11月合约 ，因投资人担心今夏美国大豆供应紧张。而交易商指出一大型商品指数基金周五将开始阶段性的“展期”。
未来两周美国作物天气前景改善带来压力，但部分地区的零星降雨将拖慢最后的种植。
美国农业部表示，截至周日美国大豆种植率为57%，符合市场预期，但低于五年均值74%。
7月大豆期货合约 收低3-3/4美分，报每蒲式耳15.28-3/4美元。
7月豆粕合约 收低1.9美元，报每短吨452.5美元。7月豆油合约 跌0.07美分，报48.59美分。
今日CBOT大豆预估成交量为134,519口，豆粕为63,359口，豆油为77,213口。
以下为CBOT农产品期货在1959 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 660.50 4.75 0.7% -5.4%
CBOT大豆 1528.75 -3.75 -0.2% 7.8%
CBOT豆粕 452.50 -1.90 -0.4% 7.6%
CBOT豆油 48.59 -0.07 -0.1% -1.2%
CBOT小麦 709.00 0.25 0.0% -8.9%
CBOT稻米 1552.00 6.00 0.4% 4.4%
EU小麦 207.50 -0.25 -0.1% -17.1%
NYMEX原油期货 93.50 0.05 0.1% 1.8%
道琼工业指数 15,179 -75 -0.5% 15.8%
现货金 1398.80 -12.30 -0.9% -16.5%
欧元/美元 1.3081 0.0007 0.0% -0.9%
美元指数 82.7520 0.0960 0.1% 3.7%
波罗的海
乾散货指数 805 -1 -0.1% 15.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。