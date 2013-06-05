芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，近月合约受美国供应紧张提振上涨

路透6月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三涨跌互见，交易商称近月合约受到美国供应紧张提振走强，但远月合约下滑。

7月/11月价差波动剧烈，7月合约升至9月中来最高的15.49美元，且是现货月大豆期货价格自11月2日来的最高位。

7月豆粕期货触及9月中来最高，因传闻美国豆粕有意外的出口需求。

交易商预计美国农业部周四将公布的出口销售报告会显示上周出口销售2012/13年度豆粕5-15万吨，2013/14年度豆粕0-5万吨。

新作11月大豆期货 收低，因美国中西部土壤湿度充足，有利于新播种作物的生长。

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)预计，5月份中国将进口590万吨大豆，环比增长近50%，因巴西港口拥堵缓解。

7月大豆期货合约 收高3-1/4美分，报每蒲式耳15.32美元。

7月豆粕合约 收高3.4美元，报每短吨455.9美元。7月豆油合约 跌0.29美分，报48.30美分。

今日CBOT大豆预估成交量为206,083口，豆粕为91,507口，豆油为111,195口。

以下为CBOT农产品期货在1844 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 660.75 2.00 0.3% -5.4%

CBOT大豆 1532.00 3.25 0.2% 8.0%

CBOT豆粕 455.90 3.40 0.8% 8.4%

CBOT豆油 48.30 -0.29 -0.6% -1.7%

CBOT小麦 701.50 -7.50 -1.1% -9.8%

CBOT稻米 1578.00 24.00 1.6% 6.2%

EU小麦 205.75 -1.75 -0.8% -17.8%

NYMEX原油期货 93.70 0.39 0.4% 2.0%

道琼工业指数 14,989 -189 -1.2% 14.4%

现货金 1399.00 -0.04 0.0% -16.4%

欧元/美元 1.3083 0.0005 0.0% -0.8%

美元指数 82.6090 -0.1600 -0.2% 3.6%

波罗的海

乾散货指数 801 -4 -0.5% 14.6%

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