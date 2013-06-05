芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，近月合约受美国供应紧张提振上涨

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透6月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三涨跌互见，交易商称近月合约受到美国供应紧张提振走强，但远月合约下滑。
7月/11月价差波动剧烈，7月合约升至9月中来最高的15.49美元，且是现货月大豆期货价格自11月2日来的最高位。
7月豆粕期货触及9月中来最高，因传闻美国豆粕有意外的出口需求。
交易商预计美国农业部周四将公布的出口销售报告会显示上周出口销售2012/13年度豆粕5-15万吨，2013/14年度豆粕0-5万吨。
新作11月大豆期货 收低，因美国中西部土壤湿度充足，有利于新播种作物的生长。
中国国家粮油信息中心(CNGOIC)预计，5月份中国将进口590万吨大豆，环比增长近50%，因巴西港口拥堵缓解。
7月大豆期货合约 收高3-1/4美分，报每蒲式耳15.32美元。
7月豆粕合约 收高3.4美元，报每短吨455.9美元。7月豆油合约 跌0.29美分，报48.30美分。
今日CBOT大豆预估成交量为206,083口，豆粕为91,507口，豆油为111,195口。
以下为CBOT农产品期货在1844 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 660.75 2.00 0.3% -5.4%
CBOT大豆 1532.00 3.25 0.2% 8.0%
CBOT豆粕 455.90 3.40 0.8% 8.4%
CBOT豆油 48.30 -0.29 -0.6% -1.7%
CBOT小麦 701.50 -7.50 -1.1% -9.8%
CBOT稻米 1578.00 24.00 1.6% 6.2%
EU小麦 205.75 -1.75 -0.8% -17.8%
NYMEX原油期货 93.70 0.39 0.4% 2.0%
道琼工业指数 14,989 -189 -1.2% 14.4%
现货金 1399.00 -0.04 0.0% -16.4%
欧元/美元 1.3083 0.0005 0.0% -0.8%
美元指数 82.6090 -0.1600 -0.2% 3.6%
波罗的海
乾散货指数 801 -4 -0.5% 14.6%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。