芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互现，美国天气忧虑推高远月合约

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透6月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收盘涨跌互现，交易商称，近月7月合约受技术性卖盘打压走低，新作11月合约上扬，因担忧美国天气状况影响作物的播种。
交易商指出，市场出脱看多7月/看空11月合约的套利交易。
美国天气预报相互矛盾，部分预报引发对大豆播种会进一步推迟的担忧，11月大豆合约受到提振。今日稍早，该合约跌至200日移动均线之下，为近一周以来首次。
多数豆油期货触及合约低位，受累于技术性卖盘，以及市场预期，对美国豆粕的强劲需求将促使大豆压榨厂加大力度生产，从而导致豆油供应增加。
7月豆油合约 盘中跌至12月20日以来最低47.70美分，后削减跌幅。
美国农业部报告，上周出口销售2012/13年美国豆粕134,200吨，2013/14年豆粕137,100吨，超过市场预期的5-15万吨和0-5万吨。
农业部报告，上周出口销售2012/13年美国大豆48,400吨，2013/14年大豆589,900吨，与市场预期基本一致。
美国农业部报告，上周出口销售美国豆油30,400吨，在2.5-4.5万吨的市场预期区间内。
巴西农业部将该国2012/2013年大豆产量预期从8,150万吨调降至8,130万吨，但产量仍将是该国有史以来最大。
一位农业气象学家称，预计未来一周到10天的时间内，美国玉米和大豆最后阶段的播种进程缓慢。
7月大豆期货合约 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳15.27-1/4美元。
7月豆粕合约 收挫1.9美元，报每短吨454美元。7月豆油合约 回落0.14美分，报48.16美分。
今日CBOT大豆预估成交量为168,425口，豆粕为64,859口，豆油为100,484口。
以下为CBOT农产品期货在1934 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 663.25 2.50 0.4% -5.0%
CBOT大豆 1527.25 -4.75 -0.3% 7.6%
CBOT豆粕 454.00 -1.90 -0.4% 7.9%
CBOT豆油 48.16 -0.14 -0.3% -2.0%
CBOT小麦 697.75 -3.75 -0.5% -10.3%
CBOT稻米 1585.50 7.50 0.5% 6.7%
EU小麦 204.00 -2.00 -1.0% -18.5%
NYMEX原油期货 94.57 0.83 0.9% 3.0%
道琼工业指数 15,005 45 0.3% 14.5%
现货金 1411.60 8.80 0.6% -15.7%
欧元/美元 1.3244 0.0152 1.2% 0.4%
美元指数 81.5310 -1.0630 -1.3% 2.2%
波罗的海
乾散货指数 806 5 0.6% 15.3%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。