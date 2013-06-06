芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互现，美国天气忧虑推高远月合约

路透6月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收盘涨跌互现，交易商称，近月7月合约受技术性卖盘打压走低，新作11月合约上扬，因担忧美国天气状况影响作物的播种。

交易商指出，市场出脱看多7月/看空11月合约的套利交易。

美国天气预报相互矛盾，部分预报引发对大豆播种会进一步推迟的担忧，11月大豆合约受到提振。今日稍早，该合约跌至200日移动均线之下，为近一周以来首次。

多数豆油期货触及合约低位，受累于技术性卖盘，以及市场预期，对美国豆粕的强劲需求将促使大豆压榨厂加大力度生产，从而导致豆油供应增加。

7月豆油合约 盘中跌至12月20日以来最低47.70美分，后削减跌幅。

美国农业部报告，上周出口销售2012/13年美国豆粕134,200吨，2013/14年豆粕137,100吨，超过市场预期的5-15万吨和0-5万吨。

农业部报告，上周出口销售2012/13年美国大豆48,400吨，2013/14年大豆589,900吨，与市场预期基本一致。

美国农业部报告，上周出口销售美国豆油30,400吨，在2.5-4.5万吨的市场预期区间内。

巴西农业部将该国2012/2013年大豆产量预期从8,150万吨调降至8,130万吨，但产量仍将是该国有史以来最大。

一位农业气象学家称，预计未来一周到10天的时间内，美国玉米和大豆最后阶段的播种进程缓慢。

7月大豆期货合约 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳15.27-1/4美元。

7月豆粕合约 收挫1.9美元，报每短吨454美元。7月豆油合约 回落0.14美分，报48.16美分。

今日CBOT大豆预估成交量为168,425口，豆粕为64,859口，豆油为100,484口。

以下为CBOT农产品期货在1934 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 663.25 2.50 0.4% -5.0%

CBOT大豆 1527.25 -4.75 -0.3% 7.6%

CBOT豆粕 454.00 -1.90 -0.4% 7.9%

CBOT豆油 48.16 -0.14 -0.3% -2.0%

CBOT小麦 697.75 -3.75 -0.5% -10.3%

CBOT稻米 1585.50 7.50 0.5% 6.7%

EU小麦 204.00 -2.00 -1.0% -18.5%

NYMEX原油期货 94.57 0.83 0.9% 3.0%

道琼工业指数 15,005 45 0.3% 14.5%

现货金 1411.60 8.80 0.6% -15.7%

欧元/美元 1.3244 0.0152 1.2% 0.4%

美元指数 81.5310 -1.0630 -1.3% 2.2%

波罗的海

乾散货指数 806 5 0.6% 15.3%

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