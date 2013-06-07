芝加哥期市：大豆期货涨跌互现，新作合约因降雨预报上扬

路透6月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五涨跌互现，交易商称，新作合约上扬，因天气预报显示将出现降雨。

美国中西部地区未来的天气状况可能使原本已非常缓慢的种植进度进一步被推迟。

本周，CBOT-7月大豆合约上扬1.1%。

Global Weather Monitoring的气象学家John Dee表示，下周的阵雨将对希望结束大豆播种的美国农户构成挑战，预计三次暴风将带来0.3-0.8英寸的降雨。

一项路透对分析师调查得出的平均预期为，下周美国农业部公布的供需报告将预计，2013/14年美国大豆结转库存为2.68亿蒲式耳。一个月前的预期为2.65亿蒲式耳。

调查预期，报告将显示全球结转库存为7,351.2万吨，高于5月报告预估的7,496万吨。

7月大豆期货合约 收升1美分，报每蒲式耳15.28-1/4美元。

7月豆粕合约 收跌1.5美元，报每短吨452.5美元。7月豆油合约 涨0.37美分，报48.53美分。

今日CBOT大豆预估成交量为229,475口，豆粕为108,198口，豆油为130,378口。

以下为CBOT农产品期货在1946 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 666.25 3.00 0.5% -4.6%

CBOT大豆 1528.25 1.00 0.1% 7.7%

CBOT豆粕 452.50 -1.00 -0.2% 7.6%

CBOT豆油 48.53 0.37 0.8% -1.3%

CBOT小麦 696.25 -1.50 -0.2% -10.5%

CBOT稻米 1585.50 0.00 0.0% 6.7%

EU小麦 204.00 -0.25 -0.1% -18.5%

NYMEX原油期货 96.13 1.37 1.5% 4.7%

道琼工业指数 15,225 185 1.2% 16.2%

现货金 1378.88 -34.27 -2.4% -17.6%

欧元/美元 1.3217 -0.0028 -0.2% 0.2%

美元指数 81.7020 0.1660 0.2% 2.4%

波罗的海

乾散货指数 812 6 0.7% 16.2%

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