芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因美国天气改善有利作物种植

路透6月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌约1%，交易商表示，因周末美国中西部降雨量少于预期，应该扶助加快大豆种植。

7月大豆 和7月豆粕合约 下跌至5月31日来最低水平，之后缩减跌幅。7月豆油 跟随市场弱势走低，但仍在上周触及的合约低位的上方。

一农业气象学家说，本周部分地区的降雨将令一些地区种植停止，但已播种的作物应该快速生长。

在周一稍晚美国农业部(USDA)周度作物生长报告公布前，接受路透访问的分析师平均预期美国大豆种植率为71%，高于上周USDA公布的57%。

USDA称，最新一周出口检验305.9万蒲式耳大豆，介于200-500万蒲式耳预估区间。

阿根廷种植谷物的农户计划在周二宣布，进行至少一周的商业罢工，抗议政府的农业政策。消息支持美国大豆市场。

海关数据显示，中国5月进口510万吨大豆，较4月上升28%，因巴西港口拥塞的情况缓和。

巴西农业部称，中国已批准三种来自巴西的转基因大豆品种的进口。

阿根廷农业部长称，中国已批准进口三种新转基因大豆和一种新转基因玉米的进口。

在美国农业部月度供需报告周三公布前，接受路透访问的分析师平均预期，2012/13年美国大豆结转库存为1.21亿蒲式耳，低于USDA在5月时预估的1.25亿蒲式耳。

市场平均预期，2013/14年美国大豆结转库存为2.68亿蒲式耳，高于USDA在5月时预估的2.65亿蒲式耳。

7月大豆期货合约 收跌16-1/2美分，报每蒲式耳15.11-3/4美元。

7月豆粕合约 收跌4.2美元，报每短吨448.3美元。7月豆油合约 跌0.46美分，报48.07美分。

今日CBOT大豆预估成交量为199,327口，豆粕为114,038口，豆油为117,894口。

以下为CBOT农产品期货在1933 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 650.00 -16.25 -2.4% -6.9%

CBOT大豆 1511.75 -16.50 -1.1% 6.6%

CBOT豆粕 448.30 -4.20 -0.9% 6.6%

CBOT豆油 48.07 -0.46 -1.0% -2.2%

CBOT小麦 689.75 -6.50 -0.9% -11.3%

CBOT稻米 1600.00 14.50 0.9% 7.7%

EU小麦 201.50 -2.25 -1.1% -19.5%

NYMEX原油期货 95.77 -0.26 -0.3% 4.3%

道琼工业指数 15,249 1 0.0% 16.4%

现货金 1385.25 1.36 0.1% -17.3%

欧元/美元 1.3256 0.0035 0.3% 0.5%

美元指数 81.6610 -0.0080 0.0% 2.4%

波罗的海

乾散货指数 815 3 0.4% 16.6%

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