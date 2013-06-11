芝加哥期市：CBOT大豆收高，因豆粕上涨及美国供应紧张

路透6月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约周二攀升2%，为两周来最大单日升幅，交易商说，在美国现货市场走强及旧作供应紧张的情况下，由豆粕领涨。

交易商说，近月7月豆粕 领升，在交易最后一分钟创下合约高位每短吨466.10美元，受美国供应紧绌及终端用户为合约定价提振。

近月大豆和豆粕合约升幅多于远于合约，因多头套利交易。远月合约升幅受限，因预期周三美国农业部公布的月度报告将上调美国2013年大豆种植的预估值。

接受路透访问的分析师平均预期，美国大豆种植面积为7,780万英亩，高于美国农业部目前官方预估的7,710万英亩。

油世界油籽分析师表示，预期2013/14年全球大豆作物将按年增长18%，至2.84亿吨，因预期美国，巴西和阿根廷收成增加。

7月大豆期货合约 收升28-3/4美分，报每蒲式耳15.40-1/2美元。

7月豆粕合约 收涨15.1美元，报每短吨463.4美元。7月豆油合约 跌0.03美分，报48.04美分。

今日CBOT大豆预估成交量为209,194口，豆粕为138,905口，豆油为127,108口。

以下为CBOT农产品期货在1929 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 659.50 9.50 1.5% -5.5%

CBOT大豆 1540.50 28.75 1.9% 8.6%

CBOT豆粕 463.40 15.10 3.4% 10.2%

CBOT豆油 48.04 -0.03 -0.1% -2.3%

CBOT小麦 696.75 7.00 1.0% -10.4%

CBOT稻米 1614.00 14.00 0.9% 8.6%

EU小麦 201.75 0.25 0.1% -19.4%

NYMEX原油期货 95.35 -0.42 -0.4% 3.8%

道琼工业指数 15,161 -78 -0.5% 15.7%

现货金 1379.31 -7.09 -0.5% -17.6%

欧元/美元 1.3305 0.0051 0.4% 0.8%

美元指数 81.0940 -0.5520 -0.7% 1.7%

波罗的海

乾散货指数 825 10 1.2% 18.0%

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