芝加哥期市：CBOT大豆期货大多收低，但现货价格坚挺提振7月合约

路透6月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三大多收低，新作合约领跌，交易商称因美国作物天气有利带来压力，但现货大豆和豆粕坚挺支撑了近月7月合约。

7月/11月大豆合约逆价差上升13美分，7月合约溢价达2.26-1/2美元，盘中高见2.42-1/2美元。

7月大豆期货 盘中触及9月中来最高的15.58-3/4美元，且为11月1日来现货月大豆合约最高价，突破了上周高位15.49美元的技术阻力位。

7月豆粕期货 触及每短吨469.90美元的合约高位，这也是11月8日以来现货月豆粕期货的最高价。

全球最大的豆粕出口国－阿根廷将暂停作物出口约一周，以抗议政府贸易政策的消息也为近月大豆和豆粕期货带来支撑。

美国农业部在其月度供需报告中将2012/13年度美国大豆结转库存预估维持在1.25亿蒲式耳，2013/14年度预估也维持在2.65亿。

美国农业部还将今年美国大豆种植面积预估维持在7,710万英亩，尽管部分市场人士预计由于种植推迟会促使农户由玉米转种大豆，大豆种植面积最终将增加。

7月大豆期货合约 收升1/4美分，报每蒲式耳15.40-3/4美元。

7月豆粕合约 收低2美元，报每短吨461.4美元。7月豆油合约 升0.07美分，报48.11美分。

今日CBOT大豆预估成交量为248,250口，豆粕为129,636口，豆油为126,443口。

以下为CBOT农产品期货在1939 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 650.75 -8.75 -1.3% -6.8%

CBOT大豆 1540.75 0.25 0.0% 8.6%

CBOT豆粕 461.40 -2.90 -0.6% 9.7%

CBOT豆油 48.11 0.07 0.2% -2.1%

CBOT小麦 683.00 -13.75 -2.0% -12.2%

CBOT稻米 1628.50 14.50 0.9% 9.6%

EU小麦 197.50 -4.25 -2.1% -21.1%

NYMEX原油期货 95.88 0.50 0.5% 4.4%

道琼工业指数 15,004 -118 -0.8% 14.5%

现货金 1387.65 8.66 0.6% -17.1%

欧元/美元 1.3333 0.0017 0.1% 1.1%

美元指数 80.9470 -0.1660 -0.2% 1.5%

波罗的海

乾散货指数 847 22 2.7% 21.2%

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