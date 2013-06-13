芝加哥期市：CBOT大豆期货受技术性卖盘拖累收低，关注美国天气

路透6月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约周四下挫2%，交易商说，因技术性卖盘及豆粕下跌拉低大豆价格。

近月合约跌幅最大，因交易商出脱多头价差交易。

7月豆粕承压，因技术卖盘及获利了结，上日豆粕触及合约高位后扭转走势收低。

预期美国中西部天气整体有利作物生长，也打压大豆价格，提振2013年大豆丰收的预期。

高盛将CBOT-11月大豆的三个月，六个月和12个月目标价格预估下调至每蒲式耳11美元，且建议作空CBOT大豆及玉米，称预期全球库存将上升。

美国农业部(USDA)公布，最新一周出口销售2012/13年美国大豆33,600吨，原本预期没有出口，出口销售2013/14年美国大豆447,100吨，略低于预期的450,000-600,000吨。

美国农业部称，最新一周出口销售97,700吨2012/13年豆粕和47,100吨2013/14年豆粕，大致和市场预期一致。

美国农业部表示，周度出口销售豆油13,200吨，全部是2012/13年，和市场预估一致。

7月大豆期货合约 收升30-1/2美分，报每蒲式耳15.10-1/4美元。

7月豆粕合约 收低8.8美元，报每短吨452.6美元。7月豆油合约 跌0.27美分，报47.84美分。

今日CBOT大豆预估成交量为219,309口，豆粕为119,600口，豆油为126,354口。

以下为CBOT农产品期货在2050金金 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 643.50 -6.75 -1.0% -7.8%

CBOT大豆 1510.25 -30.50 -2.0% 6.4%

CBOT豆粕 452.60 -8.90 -1.9% 7.6%

CBOT豆油 47.84 -0.27 -0.6% -2.7%

CBOT小麦 685.50 2.50 0.4% -11.9%

CBOT稻米 1656.50 28.00 1.7% 11.5%

EU小麦 197.75 0.25 0.1% -21.0%

NYMEX原油期货 96.71 0.83 0.9% 5.3%

道琼工业指数 15,176 181 1.2% 15.8%

现货金 1384.91 -2.88 -0.2% -17.3%

欧元/美元 1.3369 0.0033 0.2% 1.3%

美元指数 80.6960 -0.2510 -0.3% 1.2%

波罗的海

乾散货指数 873 26 3.1% 24.9%

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