芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，美国供应紧张令近月合约上涨

路透6月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货涨跌不一，交易商说，近月合约上涨，因美国供应稀少和现货大豆坚挺，远月合约则因2013年丰收预期而受到打压。
7月大豆合约 下滑至15.06美元，跌穿20日移动均线切入位15.07，之后反弹，远高于周一低位15.02-1/2美元。
豆油收升，因豆粕/豆油套利交易和回补空头，美国原油期货上涨1%也带来支撑。
本周，7月大豆合约 下跌11-3/4美分，或0.8%，终止六周连涨之势。本周7月豆粕 跌0.4%，7月豆油 下滑0.1%。
一农业气象学家说，美国中西部骤雨从周五持续至周一，将推迟余下的大豆播种，但降雨后的几天将天气转干。
7月大豆期货合约 收升6-1/4美分，报每蒲式耳15.16-1/2美元。
7月豆粕合约 收低1.9美元，报每短吨450.7美元。7月豆油合约 跌0.64美分，报48.48美分。
今日CBOT大豆预估成交量为143,208口，豆粕为68,904口，豆油为117,301口。
以下为CBOT农产品期货在1953 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 655.00 11.50 1.8% -6.2%
CBOT大豆 1516.50 5.25 0.4% 6.9%
CBOT豆粕 450.70 -1.90 -0.4% 7.2%
CBOT豆油 48.48 0.64 1.3% -1.4%
CBOT小麦 680.75 -4.75 -0.7% -12.5%
CBOT稻米 1650.50 -6.00 -0.4% 11.1%
EU小麦 196.25 -1.50 -0.8% -21.6%
NYMEX原油期货 97.80 1.11 1.2% 6.5%
道琼工业指数 15,076 -100 -0.7% 15.0%
现货金 1389.79 4.35 0.3% -17.0%
欧元/美元 1.3345 -0.0028 -0.2% 1.1%
美元指数 80.6500 -0.1020 -0.1% 1.1%
波罗的海
乾散货指数 900 27 3.1% 28.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)