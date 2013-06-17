芝加哥期市：CBOT大豆由远月合约领跌多数收低，因美国天气有利生长

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一多数收低，由新作大豆合约领跌，交易商说，因美国中西部天气整体良好。
新作11月大豆 跌穿200日移动均线，且下滑至5月30日来最低的12.77-1/2美元，之后缩减跌幅，结算价报每蒲式耳12.85-1/2美元。
近月7月大豆表现好于11月合约，因美国大豆月度压榨数据带来支撑。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，美国5月大豆压榨量为1.22631亿蒲式耳，高于4月的1.20113亿蒲式耳，市场预期为5月压榨量下跌。
CBOT豆油期货收高，由近月合约领升，此前NOPA称美国5月豆油库存为24.69亿磅，低于分析师预估区间。
在周一稍晚美国农业部公布周度作物生长报告前，路透访问分析师的平均预期美国大豆种植率为86%，高于上周的71%。
美国农业部称，最新一周出口检验美国大豆275.9万蒲式耳，低于预期的300-400万蒲式耳。
7月大豆期货合约 收跌4美分，报每蒲式耳15.12-1/2美元。
7月豆粕合约 收低1.6美元，报每短吨449.1美元。7月豆油合约 升0.36美分，报48.84美分。
今日CBOT大豆预估成交量为149,919口，豆粕为67,767口，豆油为95,364口。
以下为CBOT农产品期货在1832 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 668.50 13.50 2.1% -4.3%
CBOT大豆 1512.50 -4.00 -0.3% 6.6%
CBOT豆粕 449.10 -1.60 -0.4% 6.8%
CBOT豆油 48.84 0.36 0.7% -0.7%
CBOT小麦 680.50 -0.25 0.0% -12.5%
CBOT稻米 1632.50 -18.00 -1.1% 9.9%
EU小麦 195.50 -0.75 -0.4% -21.9%
NYMEX原油期货 97.80 -0.05 -0.1% 6.5%
道琼工业指数 15,174 104 0.7% 15.8%
现货金 1381.56 -8.64 -0.6% -17.5%
欧元/美元 1.3338 -0.0007 -0.1% 1.1%
美元指数 80.8170 0.1470 0.2% 1.3%
波罗的海
乾散货指数 925 25 2.8% 32.3%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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