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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆由远月合约领跌多数收低，因美国天气有利生长

路透6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一多数收低，由新作大豆合约领跌，交易商说，因美国中西部天气整体良好。

新作11月大豆 跌穿200日移动均线，且下滑至5月30日来最低的12.77-1/2美元，之后缩减跌幅，结算价报每蒲式耳12.85-1/2美元。

近月7月大豆表现好于11月合约，因美国大豆月度压榨数据带来支撑。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，美国5月大豆压榨量为1.22631亿蒲式耳，高于4月的1.20113亿蒲式耳，市场预期为5月压榨量下跌。

CBOT豆油期货收高，由近月合约领升，此前NOPA称美国5月豆油库存为24.69亿磅，低于分析师预估区间。

在周一稍晚美国农业部公布周度作物生长报告前，路透访问分析师的平均预期美国大豆种植率为86%，高于上周的71%。

美国农业部称，最新一周出口检验美国大豆275.9万蒲式耳，低于预期的300-400万蒲式耳。

7月大豆期货合约 收跌4美分，报每蒲式耳15.12-1/2美元。

7月豆粕合约 收低1.6美元，报每短吨449.1美元。7月豆油合约 升0.36美分，报48.84美分。

今日CBOT大豆预估成交量为149,919口，豆粕为67,767口，豆油为95,364口。

以下为CBOT农产品期货在1832 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 668.50 13.50 2.1% -4.3%

CBOT大豆 1512.50 -4.00 -0.3% 6.6%

CBOT豆粕 449.10 -1.60 -0.4% 6.8%

CBOT豆油 48.84 0.36 0.7% -0.7%

CBOT小麦 680.50 -0.25 0.0% -12.5%

CBOT稻米 1632.50 -18.00 -1.1% 9.9%

EU小麦 195.50 -0.75 -0.4% -21.9%

NYMEX原油期货 97.80 -0.05 -0.1% 6.5%

道琼工业指数 15,174 104 0.7% 15.8%

现货金 1381.56 -8.64 -0.6% -17.5%

欧元/美元 1.3338 -0.0007 -0.1% 1.1%

美元指数 80.8170 0.1470 0.2% 1.3%

波罗的海

乾散货指数 925 25 2.8% 32.3%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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