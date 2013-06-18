芝加哥期市：CBOT大豆涨跌不一，近月7月大豆因技术性卖盘下挫

美国股市：道琼工业指数收跌0.03%，纳斯达克指数收挫0.02%
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透6月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二涨跌不一，交易商说，近月7月大豆下跌，因技术性卖盘及传闻农夫卖出，远月合约上涨。
交易商出脱7月多头头寸/11月空头头寸的套利交易，且为7月大豆期权合约周五到期做准备。
豆粕收升，因美国供应紧张，但近月合约跑输新作豆粕。
美国农业部称，民间出口商据报销售240,000吨2013/14年交割的美国大豆往中国。
油世界分析师表示，美国在6月和7月将进口大约250,000吨大豆，因为美国大豆供应紧张。传统上，美国是大豆出口国。
油世界说，全球豆粕出口将不能满足需求，因为南美港口及运输受干扰。
美国农业部周一稍晚称，美国大豆种植率为85%，低于同期的五年均值的91%。美国农业部说，大豆出苗率为66%，低于五年均值的80%。
7月大豆期货合约 收跌1-3/4美分，报每蒲式耳15.10-3/4美元。
7月豆粕合约 收升2.7美元，报每短吨451.8美元。7月豆油合约 跌0.03美分，报48.81美分。
今日CBOT大豆预估成交量为176,784口，豆粕为85,308口，豆油为106,867口。
以下为CBOT农产品期货在1911 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 673.25 4.75 0.7% -3.6%
CBOT大豆 1510.75 -1.75 -0.1% 6.5%
CBOT豆粕 451.80 2.70 0.6% 7.4%
CBOT豆油 48.81 -0.03 -0.1% -0.7%
CBOT小麦 687.50 7.00 1.0% -11.6%
CBOT稻米 1628.50 -4.00 -0.3% 9.6%
EU小麦 196.50 0.75 0.4% -21.5%
NYMEX原油期货 98.45 0.68 0.7% 7.2%
道琼工业指数 15,323 143 0.9% 16.9%
现货金 1366.81 -17.54 -1.3% -18.4%
欧元/美元 1.3403 0.0036 0.3% 1.6%
美元指数 80.6020 -0.1850 -0.2% 1.0%
波罗的海
乾散货指数 962 37 4.0% 37.6%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透4月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下挫近1.5%，受投机商 结清仓位拖累，本周期棉表现为八个月最差。 5月合约 收跌1.05美分，或1.41%，报每磅73.46美分，交易区 间为73.38-74.60美分，前者为1月24日来最低。 本周该合约大跌5%，为截至去年8月12日该周以来最大周线跌幅。5月 期棉本周稍早跌穿75美分关键水准，为1月31日来首见。 “出现大量技术性卖盘，因投机商意识到他们早就该沽出了。”棉花 经纪Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。 期货市场总成交量增加29,310口，至68,200口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,551口，至268,539口。 美元指数 升0.5%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 避险需求推高金价，因美国对叙利亚空军基地发射导弹 * 如金价收于200日移动均线之上，将进一步上涨-分析师 * 金价连续第四周上涨 路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数 据削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨 幅，因美元上涨和避险需求减弱。 3月美国雇主新增就业岗位为10个月来最少，提振金价，因黄金在低 利率环境下对投资者具有吸引力。 1844 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,253.71美元，盘中触及 11月10日以来最高的1,270.46美元，将录得连续第四周周线上升。美国期 金 收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。 投资者寻求避险也支撑金价，此前美国对叙利亚的一个空军基地发射 了巡航导弹，导致美国与俄罗斯和伊朗的紧张关系升级。 但盘中稍晚，避险需求消退，美元指数 升至三周高位。 从技术面角度看，金价前日未能突破200日移动均线，但今日盘中涨 穿该