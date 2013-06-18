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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆涨跌不一，近月7月大豆因技术性卖盘下挫

路透6月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二涨跌不一，交易商说，近月7月大豆下跌，因技术性卖盘及传闻农夫卖出，远月合约上涨。

交易商出脱7月多头头寸/11月空头头寸的套利交易，且为7月大豆期权合约周五到期做准备。

豆粕收升，因美国供应紧张，但近月合约跑输新作豆粕。

美国农业部称，民间出口商据报销售240,000吨2013/14年交割的美国大豆往中国。

油世界分析师表示，美国在6月和7月将进口大约250,000吨大豆，因为美国大豆供应紧张。传统上，美国是大豆出口国。

油世界说，全球豆粕出口将不能满足需求，因为南美港口及运输受干扰。

美国农业部周一稍晚称，美国大豆种植率为85%，低于同期的五年均值的91%。美国农业部说，大豆出苗率为66%，低于五年均值的80%。

7月大豆期货合约 收跌1-3/4美分，报每蒲式耳15.10-3/4美元。

7月豆粕合约 收升2.7美元，报每短吨451.8美元。7月豆油合约 跌0.03美分，报48.81美分。

今日CBOT大豆预估成交量为176,784口，豆粕为85,308口，豆油为106,867口。

以下为CBOT农产品期货在1911 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 673.25 4.75 0.7% -3.6%

CBOT大豆 1510.75 -1.75 -0.1% 6.5%

CBOT豆粕 451.80 2.70 0.6% 7.4%

CBOT豆油 48.81 -0.03 -0.1% -0.7%

CBOT小麦 687.50 7.00 1.0% -11.6%

CBOT稻米 1628.50 -4.00 -0.3% 9.6%

EU小麦 196.50 0.75 0.4% -21.5%

NYMEX原油期货 98.45 0.68 0.7% 7.2%

道琼工业指数 15,323 143 0.9% 16.9%

现货金 1366.81 -17.54 -1.3% -18.4%

欧元/美元 1.3403 0.0036 0.3% 1.6%

美元指数 80.6020 -0.1850 -0.2% 1.0%

波罗的海

乾散货指数 962 37 4.0% 37.6%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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