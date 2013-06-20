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市场报道 | 2013年 6月 21日 星期五 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收低，因美联储政策言论及中国经济数据

路透6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周四下跌，跟随商品市场的普跌之势，因在上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示准备放慢购债进度后，美元上涨。

豆粕和豆油期货跟随大豆期货跌势。

全球最大大豆买家中国经济数据为大豆市场带来进一步压力。

汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的6月初值数据续降至48.3，连续两个月在荣枯线50下方且创下九个月低位。上月该终值为49.2。

美国出口销售数据令人失望。美国农业部公布，最新一周出口销售52,600吨2012/13年美国大豆和108,500吨2013/14年美国大豆，低于预估的两年共计销售350,000-550,000吨。

美国农业部公布，最新一周出口销售26,500吨2012/13年豆粕和114,600吨2013/14年豆粕，前者低于市场预估，后者高于预估。

美国农业部称，最新一周出口销售700吨美国豆油，低于预估。

7月大豆期货合约 收跌25-1/2美分，报每蒲式耳14.97-1/2美元。

7月豆粕合约 收低8美元，报每短吨445.6美元。7月豆油合约 跌0.95美分，报48.40美分。

今日CBOT大豆预估成交量为159,175口，豆粕为72,650口，豆油为109,296口。

以下为CBOT农产品期货在2016 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 673.25 -9.00 -1.3% -3.6%

CBOT大豆 1497.50 -25.50 -1.7% 5.6%

CBOT豆粕 445.60 -8.00 -1.8% 5.9%

CBOT豆油 48.40 -0.95 -1.9% -1.5%

CBOT小麦 700.50 -6.50 -0.9% -10.0%

CBOT稻米 1597.50 -30.50 -1.9% 7.5%

EU小麦 200.00 0.25 0.1% -20.1%

NYMEX原油期货 94.94 -2.84 -2.9% 3.4%

道琼工业指数 14,758 -354 -2.3% 12.6%

现货金 1280.49 -70.20 -5.2% -23.5%

欧元/美元 1.3224 -0.007 -0.5% 0.2%

美元指数 81.7870 0.3590 0.4% 2.5%

波罗的海

乾散货指数 1012 17 1.7% 44.8%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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