芝加哥期市：CBOT远月大豆合约领跌大豆市场，因美国天气改善

标题新闻：欧洲央行管委斯麦茨称即便经济动能增强，欧洲央行还是应坚持其政策指引阐明的路径
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路透6月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周五跌至三周低位，新作11月大豆领跌，交易商说，因预期美国中西部地区天气温暖乾燥，应该有助于大豆生长。
大豆市场受利多的套利交易带动，特别是豆粕，近月豆粕合约收高，因在豆粕供应稀少的情况下，美国现货豆粕价格强劲。
11月大豆 下挫至近四周低位12.67-3/4美元，之后缩减跌幅。该合约自周三以来累计下挫2.8%，为2月来最大的两日跌幅。
在低温及多雨的春季后，美国中西部未来两周的天气预料接近完美，气温升高且降水减少，可提振大豆生长。
欧洲交易商表示，韩国最大饲料生产商Nonghyup Feed Inc通过标购买入55,000吨豆粕，和计划购买规模相符。
在美国农业部(USDA)6月28日公布大豆种植面积报告前，路透访查分析师平均预估为大豆种植面积将达7,790万英亩，高于USDA在3月时预估的7,710万英亩。
USDA将在6月28日公布季度库存报告，路透访查分析师平均预估为6月1日大豆库存为4.42亿蒲式耳，低于3月1日时预期的9.99亿蒲式耳，上年同期为6.67亿蒲式耳。
本周，CBOT-7月大豆 下跌23-1/4美分，或1.5%，连跌第二周，7月豆粕 下滑0.7%，7月豆油 下跌0.9%。
7月大豆期货合约 收跌4-1/4美分，报每蒲式耳14.93-1/4美元。
7月豆粕合约 收高2.1美元，报每短吨447.7美元。7月豆油合约 跌0.38美分，报48.02美分。
今日CBOT大豆预估成交量为158,597口，豆粕为86,807口，豆油为94,557口。
以下为CBOT农产品期货在1953 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 661.75 -11.50 -1.7% -5.2%
CBOT大豆 1493.25 -4.25 -0.3% 5.3%
CBOT豆粕 447.70 2.10 0.5% 6.4%
CBOT豆油 48.02 -0.38 -0.8% -2.3%
CBOT小麦 698.00 -2.50 -0.4% -10.3%
CBOT稻米 1591.00 -6.50 -0.4% 7.1%
EU小麦 200.75 0.75 0.4% -19.8%
NYMEX原油期货 93.79 -1.35 -1.4% 2.1%
道琼工业指数 14,799 41 0.3% 12.9%
现货金 1292.94 15.20 1.2% -22.8%
欧元/美元 1.3125 -0.0093 -0.7% -0.5%
美元指数 82.3590 0.4440 0.5% 3.2%
波罗的海
乾散货指数 1027 15 1.5% 46.9%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透3月27日 - 美国股市周一开盘下跌，受银行股走低拖累，因医保议案失败令人们对特朗普总统实施其宏大经济计划的能力提出质疑，“特朗普行情”看似终结。