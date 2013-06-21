芝加哥期市：CBOT远月大豆合约领跌大豆市场，因美国天气改善

路透6月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周五跌至三周低位，新作11月大豆领跌，交易商说，因预期美国中西部地区天气温暖乾燥，应该有助于大豆生长。

大豆市场受利多的套利交易带动，特别是豆粕，近月豆粕合约收高，因在豆粕供应稀少的情况下，美国现货豆粕价格强劲。

11月大豆 下挫至近四周低位12.67-3/4美元，之后缩减跌幅。该合约自周三以来累计下挫2.8%，为2月来最大的两日跌幅。

在低温及多雨的春季后，美国中西部未来两周的天气预料接近完美，气温升高且降水减少，可提振大豆生长。

欧洲交易商表示，韩国最大饲料生产商Nonghyup Feed Inc通过标购买入55,000吨豆粕，和计划购买规模相符。

在美国农业部(USDA)6月28日公布大豆种植面积报告前，路透访查分析师平均预估为大豆种植面积将达7,790万英亩，高于USDA在3月时预估的7,710万英亩。

USDA将在6月28日公布季度库存报告，路透访查分析师平均预估为6月1日大豆库存为4.42亿蒲式耳，低于3月1日时预期的9.99亿蒲式耳，上年同期为6.67亿蒲式耳。

本周，CBOT-7月大豆 下跌23-1/4美分，或1.5%，连跌第二周，7月豆粕 下滑0.7%，7月豆油 下跌0.9%。

7月大豆期货合约 收跌4-1/4美分，报每蒲式耳14.93-1/4美元。

7月豆粕合约 收高2.1美元，报每短吨447.7美元。7月豆油合约 跌0.38美分，报48.02美分。

今日CBOT大豆预估成交量为158,597口，豆粕为86,807口，豆油为94,557口。

以下为CBOT农产品期货在1953 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 661.75 -11.50 -1.7% -5.2%

CBOT大豆 1493.25 -4.25 -0.3% 5.3%

CBOT豆粕 447.70 2.10 0.5% 6.4%

CBOT豆油 48.02 -0.38 -0.8% -2.3%

CBOT小麦 698.00 -2.50 -0.4% -10.3%

CBOT稻米 1591.00 -6.50 -0.4% 7.1%

EU小麦 200.75 0.75 0.4% -19.8%

NYMEX原油期货 93.79 -1.35 -1.4% 2.1%

道琼工业指数 14,799 41 0.3% 12.9%

现货金 1292.94 15.20 1.2% -22.8%

欧元/美元 1.3125 -0.0093 -0.7% -0.5%

美元指数 82.3590 0.4440 0.5% 3.2%

波罗的海

乾散货指数 1027 15 1.5% 46.9%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)