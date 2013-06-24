芝加哥期市：近月7月合约带领大豆期货上涨，因现货市场走坚

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，由近月7月合约领升，交易商说，因美国现货大豆市场走坚，且在关键的美国政府报告公布公前有技术性买盘。
7月大豆合约 整个交易日走高，且在收盘前几分钟急升至15.14美元的日内高位。
在周五美国农业部(USDA)季度库存报告公布前，有技术性仓位调整。接受路透调查的分析师平均预期6月1日大豆库存为4.42亿蒲式耳，为九年低位。
天气良好限制了新作合约涨幅。一农业气象学家表示，气温攀升及土壤湿度充足预料将提振新播种的玉米和大豆生长。
近月大豆合约稍早承压，因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能计划放慢购债进度，加之中国银行业流动性吃紧。
新作11月大豆 跌至近一个月低位12.55美元，之后抹去跌幅，尾盘持平在12.73-1/2美元。
在USDA周度作物生长报告公布前，路透对分析师的调查预期，美国大豆种植率为93%，高于之前一周的85%，但将为2009年以来同期最低。
分析师预期，USDA将公布大豆和玉米优良率为65%，两者均高于6月16日的64%。
7月大豆期货合约 收跌18-3/4美分，报每蒲式耳15.12美元。
7月豆粕合约 收高3.3美元，报每短吨451美元。7月豆油合约 跌0.47美分，报47.55美分。
今日CBOT大豆预估成交量为180,638口，豆粕为93,860口，豆油为133,552口。
以下为CBOT农产品期货在1921 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 653.25 -8.50 -1.3% -6.4%
CBOT大豆 1512.00 18.75 1.3% 6.6%
CBOT豆粕 451.00 3.30 0.7% 7.2%
CBOT豆油 47.55 -0.47 -1.0% -3.3%
CBOT小麦 679.00 -19.00 -2.7% -12.7%
CBOT稻米 1561.50 -29.50 -1.9% 5.1%
EU小麦 196.75 -3.75 -1.9% -21.4%
NYMEX原油期货 95.07 1.36 1.5% 3.5%
道琼工业指数 14,721 -79 -0.5% 12.3%
现货金 1282.84 -13.91 -1.1% -23.4%
欧元/美元 1.3124 0.0002 0.0% -0.5%
美元指数 82.4070 0.0890 0.1% 3.3%
波罗的海
乾散货指数 1062 35 3.4% 51.9%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。
路透4月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 281.2 103 281.3 8 * 5月 262.5 111 260.5 34 * 6月 251.9 109 253.1 29 * 7月 245.0 298 246.0 29 * 8月 240.4 1,824 240.8 149 * 9月 236.7 4,732 236.7 462 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译