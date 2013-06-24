芝加哥期市：近月7月合约带领大豆期货上涨，因现货市场走坚

路透6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，由近月7月合约领升，交易商说，因美国现货大豆市场走坚，且在关键的美国政府报告公布公前有技术性买盘。

7月大豆合约 整个交易日走高，且在收盘前几分钟急升至15.14美元的日内高位。

在周五美国农业部(USDA)季度库存报告公布前，有技术性仓位调整。接受路透调查的分析师平均预期6月1日大豆库存为4.42亿蒲式耳，为九年低位。

天气良好限制了新作合约涨幅。一农业气象学家表示，气温攀升及土壤湿度充足预料将提振新播种的玉米和大豆生长。

近月大豆合约稍早承压，因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能计划放慢购债进度，加之中国银行业流动性吃紧。

新作11月大豆 跌至近一个月低位12.55美元，之后抹去跌幅，尾盘持平在12.73-1/2美元。

在USDA周度作物生长报告公布前，路透对分析师的调查预期，美国大豆种植率为93%，高于之前一周的85%，但将为2009年以来同期最低。

分析师预期，USDA将公布大豆和玉米优良率为65%，两者均高于6月16日的64%。

7月大豆期货合约 收跌18-3/4美分，报每蒲式耳15.12美元。

7月豆粕合约 收高3.3美元，报每短吨451美元。7月豆油合约 跌0.47美分，报47.55美分。

今日CBOT大豆预估成交量为180,638口，豆粕为93,860口，豆油为133,552口。

以下为CBOT农产品期货在1921 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 653.25 -8.50 -1.3% -6.4%

CBOT大豆 1512.00 18.75 1.3% 6.6%

CBOT豆粕 451.00 3.30 0.7% 7.2%

CBOT豆油 47.55 -0.47 -1.0% -3.3%

CBOT小麦 679.00 -19.00 -2.7% -12.7%

CBOT稻米 1561.50 -29.50 -1.9% 5.1%

EU小麦 196.75 -3.75 -1.9% -21.4%

NYMEX原油期货 95.07 1.36 1.5% 3.5%

道琼工业指数 14,721 -79 -0.5% 12.3%

现货金 1282.84 -13.91 -1.1% -23.4%

欧元/美元 1.3124 0.0002 0.0% -0.5%

美元指数 82.4070 0.0890 0.1% 3.3%

波罗的海

乾散货指数 1062 35 3.4% 51.9%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)