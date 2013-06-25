芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，近月合约受现货市场坚挺带动领涨

路透6月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连升第二日，近月合约领涨，交易商称因国内加工商需求持续带动现货市场坚挺。
美国中西部内陆以及出口商寻求现货出运的美国墨西哥湾CIF市场的现货大豆上涨。
部分因美国作物天气预报提振新作玉米产量前景，大豆受市场间的套利交易带动走强，玉米下滑。
豆粕跟随大豆上涨，但豆油收低，多个月份创下合约低点，因豆粕/豆油套利交易。
美国农业部报告，美国大豆种植率为92%，低于五年均值95%，且为2009年来同期最低。
农业部还公布，大豆优良率为65%，之前一周为64%。
CBOT-7月大豆 上涨13-1/4美分，报每蒲式耳15.25-1/4美元。
7月豆粕合约 收高7.8美元，报每短吨458.8美元。7月豆油合约 跌0.41美分，报47.14美分。
今日CBOT大豆预估成交量为162,167口，豆粕为93,139口，豆油为115,312口。
以下为CBOT农产品期货在1842 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 656.75 3.50 0.5% -5.9%
CBOT大豆 1525.25 13.25 0.9% 7.5%
CBOT豆粕 458.80 7.80 1.7% 9.1%
CBOT豆油 47.14 -0.41 -0.9% -4.1%
CBOT小麦 675.75 -3.25 -0.5% -13.1%
CBOT稻米 1557.00 -4.50 -0.3% 4.8%
EU小麦 196.75 0.25 0.1% -21.4%
NYMEX原油期货 95.35 0.17 0.2% 3.8%
道琼工业指数 14,779 120 0.8% 12.8%
现货金 1275.50 -5.79 -0.5% -23.8%
欧元/美元 1.3092 -0.0025 -0.2% -0.8%
美元指数 82.5700 0.1450 0.2% 3.5%
波罗的海
乾散货指数 1090 28 2.6% 55.9%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校)