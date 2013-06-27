芝加哥期市：CBOT-7月大豆期货连涨第四日，远月大豆合约走低

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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路透6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周四连涨第四日，近月7月合约触及两周高位，交易商说，因美国现货供应紧张。
预期大豆和豆粕供应稀少将导致7月合约周五首个交割通知日没有合约交割，这预期进一步支撑市场。
新作大豆合约承压，因美国中西部天气接近完美。
豆粕跟随大豆上涨，近月7月豆粕创合约纪录高位，但豆油走低，受累于豆粕/豆油套利交易。
美国农业部(USDA)公布，最新一周出口销售14,400吨2012/13年美国大豆和451,200吨2013/14年美国大豆，和市场预期的基本一致。
美国农业部称表示，民间出口商据称销售172,500吨2013/14年交割的美国大豆往不知名目的地。
USDA显示周度出口销售9,200吨2012/13年美国豆粕和100吨2013/14年美国豆粕，低于市场预期。总计周度出口销售是2011年6月来最低。
市场静待周五USDA公布美国作物种植面积及季度库存报告。分析师预估均值为美国截至6月1日库存为4.42亿蒲式耳，为2004年来最低，低于一年前的6.67亿。
市场对今年美国大豆种植面积的预估均值为7,790万英亩，高于美国农业部3月预估的7,710万。但一些分析师预计种植推迟可能迫使美国农业部在今夏稍后修改数据。
CBOT-7月大豆 上涨14-1/4美分，报每蒲式耳15.48-1/2美元。
7月豆粕合约 收高16.3美元，报每短吨479.6美元。7月豆油合约 跌0.23美分，报46.40美分。
今日CBOT大豆预估成交量为161,639口，豆粕为111,433口，豆油为111,155口。
以下为CBOT农产品期货在1847 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 667.25 2.75 0.4% -4.4%
CBOT大豆 1548.50 14.25 0.9% 9.1%
CBOT豆粕 479.60 16.30 3.5% 14.0%
CBOT豆油 46.40 -0.23 -0.5% -5.6%
CBOT小麦 663.50 2.00 0.3% -14.7%
CBOT稻米 1550.00 -14.50 -0.9% 4.3%
EU小麦 196.75 -0.50 -0.3% -21.4%
NYMEX原油期货 97.03 1.53 1.6% 5.7%
道琼工业指数 15,032 122 0.8% 14.7%
现货金 1205.46 -19.78 -1.6% -28.0%
欧元/美元 1.3046 0.0036 0.3% -1.1%
美元指数 82.9020 -0.0750 -0.1% 3.9%
波罗的海
乾散货指数 1151 26 2.3% 64.7%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f