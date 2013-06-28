芝加哥期市：CBOT-大豆期货涨跌互见，近月合约受USDA库存数据带动上扬

路透6月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五涨跌互见，近月合约升至近八个月高位，因美国政府季度库存数据不及预期，但远月合约下滑。

美国农业部(USDA)公布6月1日美国大豆库存为4.345亿蒲式耳，为九年最低，低于分析师预估的4.42亿。

在USDA上调今年美国大豆种植面积预估至7,770万英亩，高于3月预估的7,710万英亩后，新作合约下滑。

但USDA也表示，将在下月和14个州的大豆种植农户接洽，确定美国大豆的种植面积数据，若有必要将在8月供需报告中发布调整。

7月豆粕合约跟随大豆期货上涨，创下每短吨491.50美元的合约高位。

本周，现货月大豆期货 升71-1/4美分或4.8%，豆粕期货 升9.5%，豆油期货 下挫3.3%。

本月近月大豆期货升3.6%，为连续第三个月上涨。豆粕期货升9.6%，豆油期货跌4.1%。

本季，大豆期货劲升11.4%。

CBOT-7月大豆 上涨16美分，报每蒲式耳15.64-1/2美元。

7月豆粕合约 收高10.7美元，报每短吨490.3美元。7月豆油合约 微升0.02美分，报46.42美分。

今日CBOT大豆预估成交量为194,258口，豆粕为108,177口，豆油为105,690口。

以下为CBOT农产品期货在1926 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 679.25 12.00 1.8% -2.7%

CBOT大豆 1564.50 16.00 1.0% 10.3%

CBOT豆粕 490.30 10.70 2.2% 16.6%

CBOT豆油 46.42 0.02 0.0% -5.6%

CBOT小麦 648.50 -8.00 -1.2% -16.6%

CBOT稻米 1574.00 24.00 1.6% 5.9%

EU小麦 194.25 -2.50 -1.3% -22.4%

NYMEX原油期货 96.50 -0.54 -0.6% 5.1%

道琼工业指数 14,967 -57 -0.4% 14.2%

现货金 1227.40 27.91 2.3% -26.7%

欧元/美元 1.3009 -0.0025 -0.2% -1.4%

美元指数 83.1940 0.2920 0.4% 4.3%

波罗的海

乾散货指数 1171 20 1.7% 67.5%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)