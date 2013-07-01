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市场报道 | 2013年 7月 2日 星期二 04:49 BJT

芝加哥期市：大豆期货收盘涨跌互现，近月合约因供应紧张上扬远月合约走低

路透7月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周一收盘涨跌互现，交易商称，近月合约受空头回补和现货供应紧张推动触及九个月高位，远月合约走低。

近月大豆合约 升至每蒲式耳16美元之上，为9月28日以来首次，后大幅回落，收报15.70-1/2美元，升6美分。

远月合约走低，因美国中西部作物天气良好，非常有利于作物生长，将新作11月合约价格压低至一个月低位。

豆粕合约收跌，但旧作合约相对于远月合约上扬，受助于利多价差，反应美国现货豆粕供应紧张。

豆油合约受技术性反弹带动上扬，交投最活跃的12月合约 结束七日连跌之势。

在美国农业部今日稍早公布作物生长报告前，接受路透调查的分析师预期，上周美国大豆优良率上扬1个百分点，至66%。分析师预计大豆的种植率为96%。

美国农业部周一报告，上周出口检验大豆451.8万蒲式耳，与市场预期的200-600万蒲式耳的区间一致。

CBOT报告，7月大豆或豆粕合约没有交割。7月豆油合约交割总计170口。

7月豆粕合约 收跌5.5美元，报每短吨484.8美元。7月豆油合约 涨0.43美分，报43.85美分。

今日CBOT大豆预估成交量为136,067口，豆粕为80,024口，豆油为80,823口。

以下为CBOT农产品期货在1532GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 655.50 -23.75 -3.5% -6.1%

CBOT大豆 1570.50 6.00 0.4% 10.7%

CBOT豆粕 484.80 -5.50 -1.1% 15.3%

CBOT豆油 46.85 0.43 0.9% -4.7%

CBOT小麦 645.75 -2.75 -0.4% -17.0%

CBOT稻米 1575.00 1.00 0.1% 6.0%

EU小麦 194.25 0.50 0.3% -22.4%

NYMEX原油期货 97.98 1.42 1.5% 6.7%

道琼工业指数 15,012 102 0.7% 14.6%

现货金 1251.31 18.17 1.5% -25.3%

欧元/美元 1.3057 0.0049 0.4% -1.0%

美元指数 83.0330 -0.1030 -0.1% 4.1%

波罗的海

乾散货指数 1179 8 0.7% 68.7%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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