芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收低，近月7月合约因供应紧张走坚

路透7月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周二大豆期货多数收低，交易商说，因技术性卖盘及预期美国中西部地区天气良好有利作物生长，但旧作大豆供应紧绌提振近月7月大豆合约。

近月7月大豆合约连升第七日，因7月合约没有交割，凸显旧作库存稀少的情况。

CBOT表示，7月大豆或豆粕合约没有交割，豆油合约交割总计64口。

交投最活跃的11月大豆 一度跌至12.35美元的五周低位，之后缩减跌幅，收报12.42-1/2美元。

豆粕收盘涨跌不一，近月7月豆粕收升。豆油合约也涨跌互见，但涨跌幅均很小。

一MDA Weather Services的气象学家表示，根据当前天气预测，美国2013年大豆产量应该达到创纪录高位的31.98亿蒲式耳。

美国农业部周一稍晚表示，美国大豆生长优良率为67%，高于之前一周的65%。大豆种植率为96%，出苗率为91%。

在巴西，使用卡车运送谷物交割的进度周二缓慢，因全国卡车司机罢工进入第二天，示威者一度堵截前往巴西主要港口桑托斯的通道，港口管理局说。

CBOT将在周三1700 GMT提早休市，周四因美国独立纪念日假期休市一天。电子交易在周五1330 GMT恢复。

近月大豆合约 收报15.73美元，升3-1/2美分。

7月豆粕合约 收涨2.2美元，报每短吨487美元。7月豆油合约 涨0.07美分，报46.92美分。

今日CBOT大豆预估成交量为98,515口，豆粕为60,019口，豆油为68,888口。

以下为CBOT农产品期货在1850 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 672.75 16.50 2.5% -3.7%

CBOT大豆 1573.00 2.50 0.2% 10.9%

CBOT豆粕 487.00 2.20 0.5% 15.8%

CBOT豆油 46.92 0.07 0.2% -4.6%

CBOT小麦 649.50 3.75 0.6% -16.5%

CBOT稻米 1546.00 -29.00 -1.8% 4.0%

EU小麦 193.50 -0.50 -0.3% -22.7%

NYMEX原油期货 99.47 1.48 1.5% 8.3%

道琼工业指数 14,893 -82 -0.6% 13.7%

现货金 1240.90 -11.90 -0.9% -25.9%

欧元/美元 1.2973 -0.0091 -0.7% -1.7%

美元指数 83.5670 0.5130 0.6% 4.8%

波罗的海

乾散货指数 1170 -9 -0.8% 67.4%

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