芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因美国供应稀少及7月合约没有交割

路透7月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商说，因美国大豆供应紧张。今日市场提早休市，因周四美国独立日假期。

美国市场周四休市，CBOT谷物的电子及公开喊价交易在周五1330 GMT恢复。

现货市场强劲及7月大豆和7月豆粕合约没有交割，凸显美国旧作大豆供应稀少。豆油交割总计153口。

近月7月大豆合约 连升第八日，近作11月合约 上涨，终止五日跌势。

产量预估机构Lanworth将2013年大豆产量预估上调至33.6亿蒲式耳，之前预估为33.4亿蒲式耳，称因为夏季气温正常至清凉的机率上升。

Informa Economics将2013年美国大豆收成预估从33.66亿蒲式耳上调至33.76亿蒲式耳，维持单产预估在每英亩43.9蒲式耳不变。

7月大豆合约 收报15.83-1/2美元，升10-1/2美分。

7月豆粕合约 收涨3.6美元，报每短吨490.6美元。7月豆油合约 涨0.3美分，报47.22美分。