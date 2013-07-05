芝加哥期市：CBOT大豆期货因美国天气良好多数收低，但近月7月合约收高

路透7月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五多数下跌，交易商表示，美国天气良好有利作物生长，令新作11月大豆合约 跌至六周低位，但旧作大豆供应不断下降，带动近月7月合约 上扬。

大豆和豆粕合约有利多套利交易，近月合约相对远月合约上涨，因大豆和豆粕现货市场均走坚。

CBOT称，大豆，豆粕和豆油合约没有交割，反应旧作供应稀少。

远月大豆和豆粕合约承压，因良好的美国天气应该持续至至少7月中，提振玉米和大豆丰收前景。

强劲的美国就业数据也为大豆市场带来压力。就业数据提振美元，且促使基金出脱部份商品头寸。

美国农业部称，最新一周出口销售120,600吨2012/13年大豆和249,100吨2013/14年大豆，大致和市场预估一致。

美国豆粕周度出口销售总计120,500吨，介乎5,000-175,000吨的预估区间内。

美国豆油周度出口销售总计1,600吨，低于5,000-10,000吨的市场预估区间。

本周，近月7月大豆 上涨23-1/2美分或1.5%，但新作11月大豆 跌23-3/4美分或1.9%，连跌第四周。

本周，交投最活跃的12月豆粕 下跌4.3%，为连续第四周下跌。指标12月豆油 上升2%，终止三周跌势。

7月大豆合约 收报15.88美元，升4-1/2美分。

7月豆粕合约 收低1.5美元，报每短吨489.1美元。7月豆油合约 涨0.01美分，报47.23美分。

今日CBOT大豆预估成交量为87,822口，豆粕为53,375口，豆油为57,563口。

以下为CBOT农产品期货在1841GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 684.75 5.75 0.9% -1.9%

CBOT大豆 1588.00 4.50 0.3% 11.9%

CBOT豆粕 489.10 -1.50 -0.3% 16.3%

CBOT豆油 47.23 0.01 0.0% -3.9%

NYMEX原油期货 103.07 1.83 1.8% 12.3%

道琼工业指数 15,119 130 0.9% 15.4%

欧元/美元 1.2829 -0.0085 -0.7% -2.8%

美元指数 84.4260 1.1950 1.4% 5.8%

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