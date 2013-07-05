芝加哥期市：CBOT大豆期货因美国天气良好多数收低，但近月7月合约收高

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透7月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五多数下跌，交易商表示，美国天气良好有利作物生长，令新作11月大豆合约 跌至六周低位，但旧作大豆供应不断下降，带动近月7月合约 上扬。
大豆和豆粕合约有利多套利交易，近月合约相对远月合约上涨，因大豆和豆粕现货市场均走坚。
CBOT称，大豆，豆粕和豆油合约没有交割，反应旧作供应稀少。
远月大豆和豆粕合约承压，因良好的美国天气应该持续至至少7月中，提振玉米和大豆丰收前景。
强劲的美国就业数据也为大豆市场带来压力。就业数据提振美元，且促使基金出脱部份商品头寸。
美国农业部称，最新一周出口销售120,600吨2012/13年大豆和249,100吨2013/14年大豆，大致和市场预估一致。
美国豆粕周度出口销售总计120,500吨，介乎5,000-175,000吨的预估区间内。
美国豆油周度出口销售总计1,600吨，低于5,000-10,000吨的市场预估区间。
本周，近月7月大豆 上涨23-1/2美分或1.5%，但新作11月大豆 跌23-3/4美分或1.9%，连跌第四周。
本周，交投最活跃的12月豆粕 下跌4.3%，为连续第四周下跌。指标12月豆油 上升2%，终止三周跌势。
7月大豆合约 收报15.88美元，升4-1/2美分。
7月豆粕合约 收低1.5美元，报每短吨489.1美元。7月豆油合约 涨0.01美分，报47.23美分。
今日CBOT大豆预估成交量为87,822口，豆粕为53,375口，豆油为57,563口。
以下为CBOT农产品期货在1841GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 684.75 5.75 0.9% -1.9%
CBOT大豆 1588.00 4.50 0.3% 11.9%
CBOT豆粕 489.10 -1.50 -0.3% 16.3%
CBOT豆油 47.23 0.01 0.0% -3.9%
NYMEX原油期货 103.07 1.83 1.8% 12.3%
道琼工业指数 15,119 130 0.9% 15.4%
欧元/美元 1.2829 -0.0085 -0.7% -2.8%
美元指数 84.4260 1.1950 1.4% 5.8%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。