芝加哥期市：大豆期货收低，因美国收割活动即将展开

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透9月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低，交易商说，因现货市场走弱及美国2013年大豆收割即将展开。
交易商在周四美国农业部公布9月供需报告前开始建立头寸。
路透访问29名分析师的调查显示，分析师平均预期2013年美国大豆产量将为31.4亿蒲式耳，低于美国农业部8月预估的32.55亿蒲式耳。
预期美国玉米和大豆生长状况评分将再次下降，延续近一个月的生长状况持续下跌的趋势，因特别是爱荷华州等主要大豆生长地区土壤仍然干燥。
11月大豆期货合约 收跌11-1/4美分，报每蒲式耳13.56-1/2美元。
12月豆粕合约 收跌2.4美元，报每短吨426.5美元。12月豆油合约 跌0.55美分，报43.17美分。
今日CBOT大豆预估成交量为140,408口，豆粕为59,116口，豆油为61,150口。
以下为CBOT农产品期货在1920GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 463.50 -4.75 -1.0% -33.6%
CBOT大豆 1356.50 -11.25 -0.8% -4.4%
CBOT豆粕 465.80 -16.30 -3.4% 10.7%
CBOT豆油 42.81 -0.55 -1.3% -12.9%
CBOT小麦 641.25 -6.50 -1.0% -17.6%
CBOT稻米 1533.00 -12.00 -0.8% 3.2%
EU小麦 187.00 -1.75 -0.9% -25.3%
NYMEX原油期货 108.98 -1.55 -1.4% 18.7%
道琼工业指数 15,072 149 1.0% 15.0%
现货金 1386.70 -4.18 -0.3% -17.2%
欧元/美元 1.3260 0.0081 0.6% 0.5%
美元指数 81.7900 -0.3560 -0.4% 2.5%
波罗的海
乾散货指数 1478 126 9.3% 111.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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