芝加哥期市：大豆期货收低，因美国收割活动即将展开

路透9月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低，交易商说，因现货市场走弱及美国2013年大豆收割即将展开。

交易商在周四美国农业部公布9月供需报告前开始建立头寸。

路透访问29名分析师的调查显示，分析师平均预期2013年美国大豆产量将为31.4亿蒲式耳，低于美国农业部8月预估的32.55亿蒲式耳。

预期美国玉米和大豆生长状况评分将再次下降，延续近一个月的生长状况持续下跌的趋势，因特别是爱荷华州等主要大豆生长地区土壤仍然干燥。

11月大豆期货合约 收跌11-1/4美分，报每蒲式耳13.56-1/2美元。

12月豆粕合约 收跌2.4美元，报每短吨426.5美元。12月豆油合约 跌0.55美分，报43.17美分。

今日CBOT大豆预估成交量为140,408口，豆粕为59,116口，豆油为61,150口。

以下为CBOT农产品期货在1920GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 463.50 -4.75 -1.0% -33.6%

CBOT大豆 1356.50 -11.25 -0.8% -4.4%

CBOT豆粕 465.80 -16.30 -3.4% 10.7%

CBOT豆油 42.81 -0.55 -1.3% -12.9%

CBOT小麦 641.25 -6.50 -1.0% -17.6%

CBOT稻米 1533.00 -12.00 -0.8% 3.2%

EU小麦 187.00 -1.75 -0.9% -25.3%

NYMEX原油期货 108.98 -1.55 -1.4% 18.7%

道琼工业指数 15,072 149 1.0% 15.0%

现货金 1386.70 -4.18 -0.3% -17.2%

欧元/美元 1.3260 0.0081 0.6% 0.5%

美元指数 81.7900 -0.3560 -0.4% 2.5%

波罗的海

乾散货指数 1478 126 9.3% 111.4%

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