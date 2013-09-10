芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因在USDA报告前有轧平仓位动作

路透9月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，交易商称，在周四美国农业部(USDA)9月作物产量和供需报告发布前，有轧平仓位动作。
交易商在周四美国农业部公布9月供需报告前开始建立头寸。
路透访问29名分析师的调查显示，分析师平均预期2013年美国大豆产量将为31.4亿蒲式耳，低于美国农业部8月预估的32.55亿蒲式耳。
谷物商人表示，美国中西部玉米现货基价周二重挫，因买家为刚收割的新供应作准备。
一农业气象学家周二表示，本周美国中西部的少量降雨将为受干燥天气影响的玉米和大豆作物带来一些缓解。
美国农业部周一晚公布，最近一周美国大豆的优良率为52%，较之前一周的54%低，但高于一年前的32%。
11月大豆期货 跌1-1/2美分，报13.55美元。
11月合约高于所有关键移动均线切入位，九日相对强弱指标为58。
9月豆粕合约 跌3.3美元，报每短吨462.5美元。9月豆油合约 收跌0.08美分，报42.73美分。
今日CBOT大豆预估成交量为142,309口，豆粕为55,995口，豆油为73,912口。
以下为CBOT农产品期货在1916 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 474.75 -2.50 -0.5% -32.0%
CBOT大豆 1403.75 -0.50 0.0% -1.1%
CBOT豆粕 462.50 -3.30 -0.7% 10.0%
CBOT豆油 42.73 -0.08 -0.2% -13.1%
CBOT小麦 633.75 5.00 0.8% -18.5%
CBOT稻米 1542.50 9.50 0.6% 3.8%
EU小麦 187.50 0.25 0.1% -25.1%
NYMEX原油期货 107.27 -2.25 -2.1% 16.8%
道琼工业指数 15,173 110 0.7% 15.8%
现货金 1364.89 -22.05 -1.6% -18.5%
欧元/美元 1.3266 0.0012 0.1% 0.5%
美元指数 81.8040 0.0110 0.0% 2.6%
波罗的海
乾散货指数 1541 63 4.3% 120.5%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)