芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因忧虑天气乾燥

路透9月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商说，因忧虑乾燥天气将降低美国大豆收成，且在周四1600 GMT美国农业部9月作物产量和供需报告公布前，投资人轧平部位。

路透对29名分析师进行的调查显示，分析师平均预期2013年美国大豆产量将为31.4亿蒲式耳，低于美国农业部在8月时预估的32.55亿蒲式耳。

作物预测机构Lanworth周三下调2013年美国大豆产量预估至31.13亿蒲式耳，之前预估为31.14亿蒲式耳。

一农业气象学家说，美国中西部玉米和大豆种植地区预料迎来小雨，但大部份大豆种植地区将仍然乾燥，大豆单产可能下降。

11月合约高于所有关键移动均线切入位，九日相对强弱指标为59。

11月大豆期货 涨3-1/4美分，报13.58-1/4美元。

9月豆粕合约 跌1.6美元，报每短吨460.9美元。9月豆油合约 收跌0.08美分，报42.65美分。

今日CBOT大豆预估成交量为116,340口，豆粕为51,771口，豆油为67,558口。

以下为CBOT农产品期货在1916 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 472.50 4.00 0.9% -32.3%

CBOT大豆 1358.25 3.25 0.2% -4.3%

CBOT豆粕 460.90 -1.60 -0.4% 9.6%

CBOT豆油 42.65 -0.08 -0.2% -13.2%

CBOT小麦 648.00 1.50 0.2% -16.7%

CBOT稻米 1566.00 23.50 1.5% 5.4%

EU小麦 188.00 0.25 0.1% -24.9%

NYMEX原油期货 107.73 0.34 0.3% 17.3%

道琼工业指数 15,327 136 0.9% 17.0%

现货金 1365.00 1.41 0.1% -18.5%

欧元/美元 1.3310 0.0043 0.3% 0.9%

美元指数 81.5030 -0.3180 -0.4% 2.2%

波罗的海

乾散货指数 1628 87 5.7% 132.9%

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