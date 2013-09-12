版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 13日 星期五 05:12 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货劲升，此前USDA下调2013/14年库存预估

路透9月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四劲升2.8%，此前美国农业部(USDA)下调2013/14年结转库存的幅度多于预期。

美国农业部将2013/14年美国大豆库存预估从8月时的2.2亿蒲式耳下调至1.5亿，且低于分析师预估均值的1.65亿蒲式耳。

美国农业部也将2013年大豆产量预估下调至31.49亿，8月时预期为32.55亿蒲式耳，分析师平均预估为31.4亿蒲式耳。

一些分析师预期，美国农业部在今年稍晚将进一步下调今年大豆产量预估，因天气乾燥，以及他们预期政府最终可能降低大豆收割面积预估。

CBOT-10月 和12月豆粕 合约在接近尾盘时均触及20美元涨停限制，10月豆粕收涨20美元。9月豆粕 没有涨停限制，该合约在交割中。

美国农业部周度出口销售数据显示，最新一周大豆净销售2012/13年大豆为负9,900吨，净销售2013/14年大豆478,100吨。

美国农业部称，最新一周出口销售2012/13年美国豆粕17,000吨，销售2013/14年美国豆粕111,700吨。

11月大豆期货 涨37-3/4美分，报13.96美元。

9月豆粕合约 上升20美元，报每短吨480.9美元。9月豆油合约 收升0.04美分，报42.69美分。

今日CBOT大豆预估成交量为322,810口，豆粕为125,487口，豆油为107,400口。

以下为CBOT农产品期货在2041GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 466.25 -6.25 -1.3% -33.2%

CBOT大豆 1396.00 37.75 2.8% -1.6%

CBOT豆粕 480.90 20.00 4.3% 14.3%

CBOT豆油 42.69 0.04 0.1% -13.2%

CBOT小麦 653.00 5.00 0.8% -16.1%

CBOT稻米 1560.50 -5.50 -0.4% 5.0%

EU小麦 186.75 -1.25 -0.7% -25.4%

NYMEX原油期货 108.72 1.16 1.1% 18.4%

道琼工业指数 15,301 -26 -0.2% 16.8%

现货金 1320.34 -45.80 -3.4% -21.1%

欧元/美元 1.3298 -0.0012 -0.1% 0.8%

美元指数 81.5180 0.0000 0.0% 2.2%

波罗的海

乾散货指数 1621 -7 -0.4% 131.9%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐