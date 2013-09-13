芝加哥期市：大豆期货受获利了结拖累走低，本周上扬1%

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透9月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)指标11月大豆期货周五回落1%，交易商称，因技术性卖盘和天气预报显示气温下降且湿度增加，可能有利于部分作物的生长。
11月合约 本周上扬1%，连涨第六周，促使交易商锁定获利。
11月大豆合约在触及技术阻力位14.00美元后转升为跌，未能测试上个月触及的一年高位14.09-1/2美元。结算价报13.81-1/2美元，跌14-1/2美分。
最近几周天气干燥引发的美国大豆收成的不确定性支撑市场。
CBOT豆粕和豆油合约跟随大豆期货走低，豆粕期货跌幅最大，因交易商出脱豆粕/豆油套利交易。
最近期的五个豆粕合约触及合约高位。
农业气象学家称，本周末美国中西部西部的主要种植区气温较低，且将有降雨，但此轮降雨来得太晚，无法惠及多数作物。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)下周一将公布月度压榨数据。一项路透调查预计，数据将显示8月美国压榨大豆1.107亿蒲式耳，较7月减少4.9%。
分析师的平均预期是，NOPA报告显示，8月豆油库存为18.56亿磅，低于7月的20.5亿磅。
CBOT-9月合约周五中午到期，大豆合约 上扬46-3/4美分，报每蒲式耳14.88-3/4美元，盘中触及合约高位14.99-1/2美元。
9月豆粕合约 收涨15.30美元，报每蒲式耳496.20美元。9月豆油合约 收挫0.47美分，报每磅42.22美元。
本周，交投最活跃的12月豆粕合约 上扬3.3%，连涨第六周。12月豆油合约 跌2.7%，连跌第二周。
今日CBOT大豆预估成交量为175,464口，豆粕为65,847口，豆油为80,809口。
以下为CBOT农产品期货在2025GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 459.00 -7.25 -1.6% -34.3%
CBOT大豆 1381.50 -14.50 -1.0% -2.6%
CBOT豆粕 496.20 15.30 3.2% 18.0%
CBOT豆油 42.22 -0.47 -1.1% -14.1%
CBOT小麦 641.50 -11.50 -1.8% -17.5%
CBOT稻米 1614.50 54.00 3.5% 8.6%
EU小麦 186.00 -0.75 -0.4% -25.7%
NYMEX原油期货 108.51 -0.09 -0.1% 18.2%
道琼工业指数 15,376 75 0.5% 17.3%
现货金 1324.01 3.82 0.3% -20.9%
欧元/美元 1.3299 0.0002 0.0% 0.8%
美元指数 81.4890 0.0060 0.0% 2.2%
波罗的海
乾散货指数 1636 15 0.9% 134.0%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37