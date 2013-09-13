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亚洲 | 2013年 9月 14日 星期六 04:53 BJT

芝加哥期市：大豆期货受获利了结拖累走低，本周上扬1%

路透9月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)指标11月大豆期货周五回落1%，交易商称，因技术性卖盘和天气预报显示气温下降且湿度增加，可能有利于部分作物的生长。

11月合约 本周上扬1%，连涨第六周，促使交易商锁定获利。

11月大豆合约在触及技术阻力位14.00美元后转升为跌，未能测试上个月触及的一年高位14.09-1/2美元。结算价报13.81-1/2美元，跌14-1/2美分。

最近几周天气干燥引发的美国大豆收成的不确定性支撑市场。

CBOT豆粕和豆油合约跟随大豆期货走低，豆粕期货跌幅最大，因交易商出脱豆粕/豆油套利交易。

最近期的五个豆粕合约触及合约高位。

农业气象学家称，本周末美国中西部西部的主要种植区气温较低，且将有降雨，但此轮降雨来得太晚，无法惠及多数作物。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)下周一将公布月度压榨数据。一项路透调查预计，数据将显示8月美国压榨大豆1.107亿蒲式耳，较7月减少4.9%。

分析师的平均预期是，NOPA报告显示，8月豆油库存为18.56亿磅，低于7月的20.5亿磅。

CBOT-9月合约周五中午到期，大豆合约 上扬46-3/4美分，报每蒲式耳14.88-3/4美元，盘中触及合约高位14.99-1/2美元。

9月豆粕合约 收涨15.30美元，报每蒲式耳496.20美元。9月豆油合约 收挫0.47美分，报每磅42.22美元。

本周，交投最活跃的12月豆粕合约 上扬3.3%，连涨第六周。12月豆油合约 跌2.7%，连跌第二周。

今日CBOT大豆预估成交量为175,464口，豆粕为65,847口，豆油为80,809口。

以下为CBOT农产品期货在2025GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 459.00 -7.25 -1.6% -34.3%

CBOT大豆 1381.50 -14.50 -1.0% -2.6%

CBOT豆粕 496.20 15.30 3.2% 18.0%

CBOT豆油 42.22 -0.47 -1.1% -14.1%

CBOT小麦 641.50 -11.50 -1.8% -17.5%

CBOT稻米 1614.50 54.00 3.5% 8.6%

EU小麦 186.00 -0.75 -0.4% -25.7%

NYMEX原油期货 108.51 -0.09 -0.1% 18.2%

道琼工业指数 15,376 75 0.5% 17.3%

现货金 1324.01 3.82 0.3% -20.9%

欧元/美元 1.3299 0.0002 0.0% 0.8%

美元指数 81.4890 0.0060 0.0% 2.2%

波罗的海

乾散货指数 1636 15 0.9% 134.0%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

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