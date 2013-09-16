芝加哥期市：CBOT大豆期货续跌，因美国中西部降雨促使基金结清仓位

路透9月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第二个交易日收低，交易商称，因美国中西部周末迎来降雨，且预报本周还有降雨，促使基金结清仓位。

交易商表示，他们出脱大豆多头/玉米空头仓位，以及多头价差交易。

美国大豆和豆粕现货市场在秋季收割前走软令期货市场卖压加重。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布，8月大豆压榨量为1.10502亿蒲式耳，低于预估的1.107亿。

NOPA报告，8月豆油库存为16.69亿磅，低于预估，7月为20.5亿磅。

CBOT豆油期货在NOPA数据发布后一度上扬，但因大豆和豆粕期货走软，豆油期货由升转跌。

美国农业部公布，最近一周美国出口检验大豆297.2万蒲式耳，符合市场预估。

根据中国国家粮油交易中心声明，本周因中秋节放假，将暂停每周一次的国储大豆拍卖。

11月大豆期货 跌33-1/4美分，报13.48-1/4美元。

10月豆粕合约 跌13.4美元，报每短吨431.2美元。10月豆油合约 收低0.21美分，报42.13美分。

今日CBOT大豆预估成交量为180,362口，豆粕为64,322口，豆油为73,957口。

以下为CBOT农产品期货在1830 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 456.50 -2.50 -0.5% -34.6%

CBOT大豆 1348.25 -33.25 -2.4% -5.0%

CBOT豆粕 496.20 0.00 0.0% 18.0%

CBOT豆油 42.22 0.00 0.0% -14.1%

CBOT小麦 641.25 -0.25 0.0% -17.6%

CBOT稻米 1614.50 0.00 0.0% 8.6%

EU小麦 185.00 -1.25 -0.7% -26.1%

NYMEX原油期货 106.58 -1.64 -1.5% 16.1%

道琼工业指数 15,500 124 0.8% 18.3%

现货金 1314.46 -11.80 -0.9% -21.5%

欧元/美元 1.3341 0.0049 0.4% 1.1%

美元指数 81.2610 -0.1910 -0.2% 1.9%

波罗的海

乾散货指数 1651 15 0.9% 136.2%

--------------------------------------------------------