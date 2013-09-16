芝加哥期市：CBOT大豆期货续跌，因美国中西部降雨促使基金结清仓位

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透9月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第二个交易日收低，交易商称，因美国中西部周末迎来降雨，且预报本周还有降雨，促使基金结清仓位。
交易商表示，他们出脱大豆多头/玉米空头仓位，以及多头价差交易。
美国大豆和豆粕现货市场在秋季收割前走软令期货市场卖压加重。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布，8月大豆压榨量为1.10502亿蒲式耳，低于预估的1.107亿。
NOPA报告，8月豆油库存为16.69亿磅，低于预估，7月为20.5亿磅。
CBOT豆油期货在NOPA数据发布后一度上扬，但因大豆和豆粕期货走软，豆油期货由升转跌。
美国农业部公布，最近一周美国出口检验大豆297.2万蒲式耳，符合市场预估。
根据中国国家粮油交易中心声明，本周因中秋节放假，将暂停每周一次的国储大豆拍卖。
11月大豆期货 跌33-1/4美分，报13.48-1/4美元。
10月豆粕合约 跌13.4美元，报每短吨431.2美元。10月豆油合约 收低0.21美分，报42.13美分。
今日CBOT大豆预估成交量为180,362口，豆粕为64,322口，豆油为73,957口。
以下为CBOT农产品期货在1830 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 456.50 -2.50 -0.5% -34.6%
CBOT大豆 1348.25 -33.25 -2.4% -5.0%
CBOT豆粕 496.20 0.00 0.0% 18.0%
CBOT豆油 42.22 0.00 0.0% -14.1%
CBOT小麦 641.25 -0.25 0.0% -17.6%
CBOT稻米 1614.50 0.00 0.0% 8.6%
EU小麦 185.00 -1.25 -0.7% -26.1%
NYMEX原油期货 106.58 -1.64 -1.5% 16.1%
道琼工业指数 15,500 124 0.8% 18.3%
现货金 1314.46 -11.80 -0.9% -21.5%
欧元/美元 1.3341 0.0049 0.4% 1.1%
美元指数 81.2610 -0.1910 -0.2% 1.9%
波罗的海
乾散货指数 1651 15 0.9% 136.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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