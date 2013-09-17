芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，11月合约在收割前走低

路透9月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二涨跌互见，近月11月合约在大豆收割前走低，跌至逾三周最低，交易商说，因技术性卖盘，以及在美国大豆收割前，多头结清头寸。

交易商继续出脱大豆多头/玉米空头的套利交易和看涨价差交易。

美国爱荷华州部份地区降雨，且天气预报称美国中西部本周将迎来更多骤雨，这使大豆价格压力加重，因降雨可能有利部份晚熟的大豆的生长。

大豆市场最初上涨，此前美国农业部的农场服务局(Farm Service Agency)表示，参与2013年补贴计划的农户登记的大豆种植面积，包括未能种植大豆的农田面积，为7,465.9万英亩。美国农业部官方大豆种植面积预估为7,720万英亩。

在夏季末天气干旱以后，美国农业部称，最新一周美国大豆生长优良率为50%，低于之前一周的52%。

美国农业部称，美国大豆落叶率为26%，落后于五年均值35%。

美国中西部现货豆粕价格大跌，因收割即将展开，及终端用户持观望态度。

指标12月豆油合约 在过去七个交易日中第六日下跌，受累于豆粕/豆油套利交易和预期全球植物油供应持续增加。

11月大豆期货 跌5-3/4美分，报13.42-1/2美元。

10月豆粕合约 跌2.4美元，报每短吨428.8美元。10月豆油合约 持平在42.22美分。

今日CBOT大豆预估成交量为221,173口，豆粕为66,261口，豆油为69,371口。

以下为CBOT农产品期货在2006 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 454.00 -2.50 -0.6% -35.0%

CBOT大豆 1342.50 -5.75 -0.4% -5.4%

CBOT豆粕 428.80 -2.40 -0.6% 1.9%

CBOT豆油 42.00 -0.13 -0.3% -14.6%

CBOT小麦 643.00 1.75 0.3% -17.4%

CBOT稻米 1614.50 0.00 0.0% 8.6%

EU小麦 184.75 -0.25 -0.1% -26.2%

NYMEX原油期货 105.52 -1.07 -1.0% 14.9%

道琼工业指数 15,530 35 0.2% 18.5%

现货金 1309.69 -3.70 -0.3% -21.8%

欧元/美元 1.3358 0.0025 0.2% 1.2%

美元指数 81.1410 -0.1550 -0.2% 1.7%

波罗的海

乾散货指数 1740 89 5.4% 148.9%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)