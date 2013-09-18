芝加哥期市：CBOT大豆期货收升，受低吸买盘带动

路透9月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收升，交易商说，因在指标11月大豆合约上日跌至三周低位后，有低吸买盘浮现。

美元下跌，为大豆市场尾盘也提供支撑，此前美联储表示，将继续以每月850亿美元的规模购买公债，令金融市场倍感意外，市场原本预期美联储将会宣布缩减经济刺激规模。

美国农业部证实有大批美国大豆销售往中国，但消息对大豆价格的支持不大。美国农业部称，民间出口商表示，销售2013/14年交付的211.2万吨美国大豆，大部份销往中国，余下出口未透露目的地。

11月大豆期货 涨5-1/4美分，报13.47-3/4美元。

10月豆粕合约 跌1.8美元，报每短吨427美元。10月豆油合约 升0.47美分，报42.47美分。

今日CBOT大豆预估成交量为152,346口，豆粕为51,409口，豆油为50,779口。

以下为CBOT农产品期货在1943 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 456.25 2.25 0.5% -34.7%

CBOT大豆 1347.75 5.25 0.4% -5.0%

CBOT豆粕 427.00 -1.80 -0.4% 1.5%

CBOT豆油 42.47 0.47 1.1% -13.6%

CBOT小麦 646.50 3.50 0.5% -16.9%

CBOT稻米 1561.00 8.00 0.5% 5.0%

EU小麦 185.00 0.25 0.1% -26.1%

NYMEX原油期货 108.28 2.85 2.7% 17.9%

道琼工业指数 15,684 154 1.0% 19.7%

现货金 1361.50 52.46 4.0% -18.7%

欧元/美元 1.3496 0.0139 1.0% 2.3%

美元指数 80.3010 -0.8450 -1.0% 0.7%

波罗的海

乾散货指数 1822 82 4.7% 160.7%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)