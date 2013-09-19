芝加哥期市：大豆期货收低，因技术性因素和美国中西部降水

路透9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低，交易商说，因技术性卖盘，且市场认为美国中西部降水将有利晚播大豆的生长。

指标11月大豆 下滑至三周半低位13.31-1/4美元，收报13.39-1/2美元，下跌8-1/4美分。

美国农业部表示，最新一周出口销售美国大豆923,300吨，为一个月来最多，且高于市场预估的650,000-750,000吨。

美国农业部透过每日报告系统证实，向不知名目的地销售2013/14年交付的美国120,000吨。

美国农业部称，最新一周出口销售2012/13年豆粕20,600吨和2013/14年豆粕20,300吨。

美国农业部称，周度出口销售豆油20,600吨，高于市场预估。

10月豆粕合约 跌5.4美元，报每短吨421.6美元。10月豆油合约 升0.24美分，报42.71美分。

今日CBOT大豆预估成交量为148,199口，豆粕为67,528口，豆油为69,464口。

以下为CBOT农产品期货在1947 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 459.50 3.25 0.7% -34.2%

CBOT大豆 1339.50 -8.25 -0.6% -5.6%

CBOT豆粕 421.60 -5.40 -1.3% 0.2%

CBOT豆油 42.71 0.24 0.6% -13.1%

CBOT小麦 657.00 10.50 1.6% -15.6%

CBOT稻米 1568.00 7.00 0.5% 5.5%

EU小麦 186.00 1.00 0.5% -25.7%

NYMEX原油期货 106.14 -1.93 -1.8% 15.6%

道琼工业指数 15,638 -39 -0.3% 19.3%

现货金 1366.50 1.96 0.1% -18.4%

欧元/美元 1.3532 0.001 0.1% 2.6%

美元指数 80.3570 0.1200 0.2% 0.7%

波罗的海

乾散货指数 1860 38 2.1% 166.1%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)