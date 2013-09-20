芝加哥期市：大豆期货本周收低，因美国收割压力

标题新闻：美国2月职位空缺增加11.8万至七个月高位，职位空缺率前四个月保持在3.7%后升至3.8%
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路透9月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)指标11月大豆期货周五收在约一个月低位，交易商说，因技术性卖盘及美国即将收割大豆带来季节压力。
Informa Economics上调2013年美国大豆产量预估至32.24亿蒲式耳，高于美国农业部目前预期的31.49亿蒲式耳。
Informa Economics预期美国大豆种植面积将为8,360万英亩，较2009年创纪录的7,750万英亩多8%。
本周，CBOT-11月大豆 下跌66-1/4美分或7.4%，终止六周连涨。12月豆粕 跌7%，结束六周涨势。12月豆油 下滑0.5%，连跌第三周。
指标11月大豆 下跌24-1/4美分收报13.15-1/4美元，。
10月豆粕合约 跌8.2美元，报每短吨413.4美元。10月豆油合约 下滑0.62美分，报42.09美分。
今日CBOT大豆预估成交量为168,234口，豆粕为72,534口，豆油为64,132口。
以下为CBOT农产品期货在1947 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 451.00 -8.50 -1.9% -35.4%
CBOT大豆 1315.25 -24.25 -1.8% -7.3%
CBOT豆粕 413.40 -8.20 -1.9% -1.7%
CBOT豆油 42.09 -0.62 -1.5% -14.4%
CBOT小麦 646.25 -10.75 -1.6% -16.9%
CBOT稻米 1554.50 -13.50 -0.9% 4.6%
EU小麦 186.00 0.25 0.1% -25.7%
NYMEX原油期货 104.70 -1.72 -1.6% 14.0%
道琼工业指数 15,487 -149 -1.0% 18.2%
现货金 1330.40 -33.99 -2.5% -20.5%
欧元/美元 1.3522 -0.0006 -0.1% 2.5%
美元指数 80.4320 0.0600 0.1% 0.8%
波罗的海
乾散货指数 1904 44 2.4% 172.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月11日 - ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES 在周二早盘 触及逾一年半高位13.05美元，此前该公司表示，与TAHOE GROUP签署最终 合并协议，对该公司的估值为每股13.25美元。交易完成后，ALLIANCE HE ALTHCARE将被私有化，成为TAHOE的间接全资子公司。 ALLIANCE HEALTHCARE最新暴涨27.29%，报12.79美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)