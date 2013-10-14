芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，传闻称中国近期买入美国大豆

路透10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，交易商称传闻中国近几日一直在买入美国大豆，且担心本周降雨可能拖慢美国收割。

在现货月11月合约 跌至近两个月低点12.61-3/4美元后有逢低承接买盘，该合约收高6-1/4美分，报12.73美元。

豆粕和豆油期货跟随大豆期货上涨，但豆粕期货跑赢豆油，因豆粕/豆油套利交易。

路透访查的14位分析师预计，截至周日，美国大豆收割率为45%，因政府还在关门，美国农业部将不会按时发布周度作物报告。

一农业气象学家表示，未来几天美国中西部许多地区的收割将受到降雨干扰，但之后预计将转晴。

路透调查结果显示，预计周二美国全国油籽加工商协会(NOPA)将公布9月美国大豆压榨量为1.064亿蒲式耳的九年低点。

分析师对NOPA的9月豆油库存预估均值为14.73亿磅，低于8月的16.69亿磅。

中国海关周六公布，中国9月进口大豆470万吨，较上月的637万吨下降26.2%。9月中国进口食用植物油57万吨，较上月下降21.9%。

12月豆粕合约 收高4美元，报每短吨407.4美元。

12月豆油合约 收高0.11美分，报40.39美分。

今日CBOT大豆预估成交量为205,594口，豆粕为49,102口，豆油为54,154口。

以下为CBOT农产品期货在1905 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 437.00 3.75 0.9% -37.4%

CBOT大豆 1273.00 6.25 0.5% -10.3%

CBOT豆粕 423.20 1.20 0.3% 0.6%

CBOT豆油 40.19 0.08 0.2% -18.2%

CBOT小麦 692.50 0.25 0.0% -11.0%

CBOT稻米 1515.50 4.00 0.3% 2.0%

EU小麦 198.75 -0.50 -0.3% -20.6%

NYMEX原油期货 102.29 0.27 0.3% 11.4%

道琼工业指数 15,288 51 0.3% 16.7%

现货金 1277.26 4.64 0.4% -23.7%

欧元/美元 1.3565 0.0024 0.2% 2.8%

美元指数 80.2960 -0.0660 -0.1% 0.7%

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