芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因美国收割和豆粕下滑

路透10月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，交易商表示，因美国大豆收割继续带动对冲卖盘，且豆粕下滑也对大豆带来压力。

美国农户近几日集中精力进行大豆收割，暂时搁置玉米收割。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，9月大豆压榨量降至1.0868亿蒲式耳，为四年低位，但高于平均预期的1.064亿蒲式耳。

12月豆粕 下跌至每短吨400.70美元的两周低位，之后缩减跌幅，收报每短吨402.40美元，下跌5美元。

美元走强，也对市场带来压力。

美国农业部联邦谷物检验局在美国谷物检验、包装及牲畜饲养场管理局(GIPSA)网站发布数据显示，在截止10月10日当周，总计对4,738.1万蒲式耳美国大豆进行了出口检验。

11月合约 收低6美分，报12.67美元。

12月豆油合约 收高0.27美分，报40.66美分。

今日CBOT大豆预估成交量为175,593口，豆粕为52,366口，豆油为71,438口。

以下为CBOT农产品期货在1901 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 443.50 6.50 1.5% -36.5%

CBOT大豆 1267.00 -6.00 -0.5% -10.7%

CBOT豆粕 423.20 0.00 0.0% 0.6%

CBOT豆油 40.19 0.00 0.0% -18.2%

CBOT小麦 685.75 -6.75 -1.0% -11.9%

CBOT稻米 1548.00 32.50 2.1% 4.2%

EU小麦 199.75 1.00 0.5% -20.2%

NYMEX原油期货 101.10 -1.31 -1.3% 10.1%

道琼工业指数 15,202 -100 -0.7% 16.0%

现货金 1285.41 12.62 1.0% -23.2%

欧元/美元 1.3518 -0.0044 -0.3% 2.5%

美元指数 80.4860 0.2230 0.3% 0.9%

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