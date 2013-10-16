芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，受助于技术性买盘和豆油走强

路透10月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬0.8%，交易商称，受助于技术性买盘和豆粕走强带来的提振，昨天公布了美国月度大豆压榨数据和低于预期的豆油库存数据。
11月大豆期货 升穿12.73美元附近的200日移动均线，收报每蒲式耳12.76-1/2美元，上涨9-1/2美分。
12月豆油期货 盘中触及两周高位，美国油籽加工商协会(NOPS)周二公布，美国豆油库存为13.72亿磅，为八年低位。
交易商出脱看涨豆粕/看跌豆油的套利交易也扶助支撑豆油价格。
豆粕期货收盘涨跌互现，近月合约上扬，远月合约走低，因对美国豆粕的出口需求提振现货价格。
一位农业气象学家周三称，预计未来两周多数地区天气干燥，美国玉米和大豆收割受扰的情况非常少。
12月豆粕合约 收高1.4美元，报每短吨403.8美元。12月豆油合约 涨0.71美分，报41.37美分。
今日CBOT大豆预估成交量为237,416口，豆粕为56,284口，豆油为84,318口。
以下为CBOT农产品期货在1851GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 442.75 -0.75 -0.2% -36.6%
CBOT大豆 1276.50 9.50 0.8% -10.0%
CBOT小麦 681.50 -4.25 -0.6% -12.4%
EU小麦 198.50 -1.00 -0.5% -20.7%
NYMEX原油期货 102.32 1.11 1.1% 11.4%
道琼工业指数 15,338 170 1.1% 17.0%
现货金 1282.06 1.87 0.1% -23.4%
欧元/美元 1.3536 0.0013 0.1% 2.6%
美元指数 80.4510 -0.0310 0.0% 0.9%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)