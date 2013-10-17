芝加哥期市：CBOT大豆期货升至一周高位，豆粕期货受现货带动急升

投行观点：波音目标价从162美元上调至170，评级为持有--Canaccord Genuity
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透10月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连升第二日，触及一周高位，交易商说，因现货大豆和豆粕上涨。
美国大豆销售往中国的传闻为市场提供支撑。路透向交易商和分析师进行的调查预估均值显示，预期在截至10月10日的三周，美国大豆出口销售为286万吨。
豆粕升幅在CBOT 大豆产品市场中最大，因出口需求提振美国现货豆粕价格，尽管大豆收割提速。
谷物处理商和农学家本周表示，美国大豆收成完成了大约一半，收成继续好于预期。
指标12月豆粕 上涨至一周高位每短吨413.80美元，升穿50移动均线切入位412.20美元，收报413美元，上涨9.2美元。
美国农业部取消发布10月作物出产报告和供需报告，原定是在10月11日公布。美国农业部称下次月度报告将在11月8日发布。
11月大豆期货 收报每蒲式耳12.93-1/4美元，上涨16-3/4美分。
12月豆油合约 收低0.25美分，报41.12美分。
今日CBOT大豆预估成交量为87,459口，豆粕为82,563口，豆油为87,459口。
以下为CBOT农产品期货在1848GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 443.00 0.25 0.1% -36.6%
CBOT大豆 1293.25 16.75 1.3% -8.8%
CBOT豆粕 423.20 0.00 0.0% 0.6%
CBOT豆油 41.12 -0.25 -0.6% -16.4%
CBOT小麦 423.20 0.00 0.0% 0.6%
CBOT稻米 1545.00 0.50 0.0% 4.0%
EU小麦 199.50 1.25 0.6% -20.3%
NYMEX原油期货 100.67 -1.62 -1.6% 9.6%
道琼工业指数 15,323 -51 -0.3% 16.9%
现货金 1321.31 40.32 3.1% -21.1%
欧元/美元 1.3673 0.014 1.0% 3.6%
美元指数 79.6690 -0.8010 -1.0% -0.1%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。