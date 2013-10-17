芝加哥期市：CBOT大豆期货升至一周高位，豆粕期货受现货带动急升

路透10月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连升第二日，触及一周高位，交易商说，因现货大豆和豆粕上涨。

美国大豆销售往中国的传闻为市场提供支撑。路透向交易商和分析师进行的调查预估均值显示，预期在截至10月10日的三周，美国大豆出口销售为286万吨。

豆粕升幅在CBOT 大豆产品市场中最大，因出口需求提振美国现货豆粕价格，尽管大豆收割提速。

谷物处理商和农学家本周表示，美国大豆收成完成了大约一半，收成继续好于预期。

指标12月豆粕 上涨至一周高位每短吨413.80美元，升穿50移动均线切入位412.20美元，收报413美元，上涨9.2美元。

美国农业部取消发布10月作物出产报告和供需报告，原定是在10月11日公布。美国农业部称下次月度报告将在11月8日发布。

11月大豆期货 收报每蒲式耳12.93-1/4美元，上涨16-3/4美分。

12月豆油合约 收低0.25美分，报41.12美分。

今日CBOT大豆预估成交量为87,459口，豆粕为82,563口，豆油为87,459口。

以下为CBOT农产品期货在1848GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 443.00 0.25 0.1% -36.6%

CBOT大豆 1293.25 16.75 1.3% -8.8%

CBOT豆粕 423.20 0.00 0.0% 0.6%

CBOT豆油 41.12 -0.25 -0.6% -16.4%

CBOT小麦 423.20 0.00 0.0% 0.6%

CBOT稻米 1545.00 0.50 0.0% 4.0%

EU小麦 199.50 1.25 0.6% -20.3%

NYMEX原油期货 100.67 -1.62 -1.6% 9.6%

道琼工业指数 15,323 -51 -0.3% 16.9%

现货金 1321.31 40.32 3.1% -21.1%

欧元/美元 1.3673 0.014 1.0% 3.6%

美元指数 79.6690 -0.8010 -1.0% -0.1%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)