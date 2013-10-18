芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因美国大豆收割活跃

路透10月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)新作11月大豆期货周五收低，交易商说，因美国大豆收割活跃。

一农业气象学家周五表示，未来几周偶有阵雨，对2013年美国玉米和大豆收割的影响不大。

大部份谷物分析师预期，美国玉米和大豆收成将高于美国农业部目前的预估，因在玉米种植带收割全面推进之际，农户和粮仓商人报告玉米收成多于预期。

美国农业部周五称，民间出口商据报，销售22.2万吨美国大豆往中国和14万吨美国大豆到不知明目的地，均在本作物销售年度交付。

高盛对大宗商品维持中性评级，预期铜，金和大豆面临巨大下行风险，能源面临“非常温和”的上行风险。

11月合约关键支撑位在100日移动均线切入位12.87-3/4美元，阻力位在50日移动均线切入位13.11-3/4美元。九日相对强弱指标为50。

11月大豆期货 收低2美分，报每蒲式耳12.91-1/4美元。

指标12月豆粕 下跌2.9美元，收报每短吨410.1美元。

12月豆油合约 收高0.56美分，报41.68美分。

今日CBOT大豆预估成交量为224,422口，豆粕为63,043口，豆油为86,916口。

以下为CBOT农产品期货在1849 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 441.50 -1.50 -0.3% -36.8%

CBOT大豆 1291.25 -2.00 -0.2% -9.0%

CBOT豆粕 410.10 -2.90 -0.7% -2.5%

CBOT豆油 41.68 0.56 1.4% -15.2%

CBOT小麦 705.75 19.75 2.9% -9.3%

CBOT稻米 1529.00 -16.00 -1.0% 2.9%

EU小麦 204.25 4.75 2.4% -18.4%

NYMEX原油期货 100.80 0.13 0.1% 9.8%

道琼工业指数 15,405 34 0.2% 17.6%

现货金 1315.86 -3.23 -0.2% -21.4%

欧元/美元 1.3679 0.0003 0.0% 3.7%

美元指数 79.6530 0.0040 0.0% -0.1%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)