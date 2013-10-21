芝加哥期市：CBOT大豆期货收在13美元以上，受出口需求提振

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周一收在每蒲式耳13美元以上，为本月来首见，交易商说，对美国大豆和豆粕的出口需求提振市场。
美国农业部表示，出口商报告销售23.5万吨2013/14年交付的美国大豆到不知明目的地。
交易商怀疑中国是近几周活跃的美国大豆买家。美国政府停摆导致农业部推迟公布出口数据。
美国农业部称，截止10月17日当周，出口检验美国大豆5,932.5万蒲式耳，高于市场预估的4,200-4,500万蒲式耳。
CBOT大豆和豆粕市场有看涨价差交易，近月合约表现优于远月合约。
12月豆粕合约 升穿414.50美元附近的50日移动均线，收报每短吨415.70美元，上涨4.6美元。
11月大豆合约 尾盘触及13.04美元日高，收报13.03-1/4美元，为9月27日来最高收位，上涨12美分。
豆粕承压，受豆粕/豆油套利交易拖累。
路透访问11名分析师的调查显示，预料截至周日的美国大豆收割率为62%。美国农业部周一稍晚将公布9月30日以来首份作物生长报告，当时收割率为11%。
本周气温达冰点，小阵雨及小雪将对收割进度造成很小的拖累，且仅对美国玉米和大豆作物构成很小的损害。
12月豆油合约 收跌0.04美分，报41.64美分。
今日CBOT大豆预估成交量为192,949口，豆粕为49,520口，豆油为60,674口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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