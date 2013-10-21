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市场报道 | 2013年 10月 22日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收在13美元以上，受出口需求提振

路透10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周一收在每蒲式耳13美元以上，为本月来首见，交易商说，对美国大豆和豆粕的出口需求提振市场。

美国农业部表示，出口商报告销售23.5万吨2013/14年交付的美国大豆到不知明目的地。

交易商怀疑中国是近几周活跃的美国大豆买家。美国政府停摆导致农业部推迟公布出口数据。

美国农业部称，截止10月17日当周，出口检验美国大豆5,932.5万蒲式耳，高于市场预估的4,200-4,500万蒲式耳。

CBOT大豆和豆粕市场有看涨价差交易，近月合约表现优于远月合约。

12月豆粕合约 升穿414.50美元附近的50日移动均线，收报每短吨415.70美元，上涨4.6美元。

11月大豆合约 尾盘触及13.04美元日高，收报13.03-1/4美元，为9月27日来最高收位，上涨12美分。

豆粕承压，受豆粕/豆油套利交易拖累。

路透访问11名分析师的调查显示，预料截至周日的美国大豆收割率为62%。美国农业部周一稍晚将公布9月30日以来首份作物生长报告，当时收割率为11%。

本周气温达冰点，小阵雨及小雪将对收割进度造成很小的拖累，且仅对美国玉米和大豆作物构成很小的损害。

12月豆油合约 收跌0.04美分，报41.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为192,949口，豆粕为49,520口，豆油为60,674口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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