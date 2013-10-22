芝加哥期市：大豆期货收跌，受累于技术性卖盘和美国大豆优良率改善

路透10月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二走低，交易商称，受累于13美元之上出现的获利了结等技术性卖盘和美国大豆优良率攀升暗示收成前景改善。

CBOT-11月大豆合约 盘中升至两周高位每蒲式耳13.05-1/2美元，但收盘前几分钟转升为跌，收报每蒲式耳13.02-1/4美元，下跌1美分。

市场出现看涨的CBOT豆粕和大豆套利交易。

CBOT豆油合约走低，受累于豆粕/豆油套利交易和原油期价走低造成的连带影响。

对美国大豆和豆粕的出口需求强劲支撑大豆类产品期货，预期美国农业部将证实月底有大量美国大豆和豆粕出口。

美国农业部本月发布的首份作物生长报告称，上周美国大豆收割率为63%，低于69%的五年均值，但与市场预期基本一致。

农业部称，上周美国大豆优良率为57%，高于截至9月29日当周的53%，分析师称，这使美国收成前景改善。

AgRural的分析师表示，截至10月18日，巴西大豆种植完成19%，与上年同期的20%基本一致。

预测机构Somar称，本周巴西主要大豆种植区将持续对作物生长有利的降雨。

12月豆粕合约 收高0.4美元，报每短吨416.1美元。12月豆油合约 跌0.12美分，报41.52美分。

今日CBOT大豆预估成交量为226,385口，豆粕为64,775口，豆油为73,878口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>