芝加哥期市：大豆期货升至三周高位，现货价格走坚推动豆粕触及一个月高位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透10月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三升至三周高位，豆粕触及一个月最高，交易商称，因美国大豆和豆粕现货市场走坚，豆粕现货涨幅尤其明显。
大豆尾盘削减涨幅，受累于获利了结和对冲相关卖盘。
11月大豆合约 盘中升穿50日移动均线切入位13.17-1/2美元，触及9月27日以来最高13.18-3/4美元，收盘报每蒲式13.10美元，日内上扬7-3/4美分。
12月豆粕合约 盘中升至9月19日以来最高425.60美元，收报每短吨421.40美元，日内攀升5.3美元，受助于出口需求，以及尽管美国大豆收割持续推进，但豆粕供应仍然短缺。
豆油期货走低，受累于豆粕/豆油套利交易，以及原油价格疲弱造成的拖累。不过，美国墨西哥湾地区现货豆油基差走坚。
美国农业部表示，民间出口商报告，向俄罗斯出口本作物销售年度交割的美国大豆12万吨。
产量预估机构Lanworth上调全球大豆产量预估200万吨，至2.88亿吨，称因阿根廷产量预估被上调。
Lanworth估计，美国大豆产量为32.15亿蒲式耳，平均单产为每亩41.8蒲式耳。
一位农业气象学家周三称，天气转干且气温回落将使2013年美国玉米和大豆收割再度加速。
12月豆油合约 小跌0.02美分，收报41.50美分。
今日CBOT大豆预估成交量为287,941口，豆粕为70,609口，豆油为67,474口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。