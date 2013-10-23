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市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货升至三周高位，现货价格走坚推动豆粕触及一个月高位

路透10月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三升至三周高位，豆粕触及一个月最高，交易商称，因美国大豆和豆粕现货市场走坚，豆粕现货涨幅尤其明显。

大豆尾盘削减涨幅，受累于获利了结和对冲相关卖盘。

11月大豆合约 盘中升穿50日移动均线切入位13.17-1/2美元，触及9月27日以来最高13.18-3/4美元，收盘报每蒲式13.10美元，日内上扬7-3/4美分。

12月豆粕合约 盘中升至9月19日以来最高425.60美元，收报每短吨421.40美元，日内攀升5.3美元，受助于出口需求，以及尽管美国大豆收割持续推进，但豆粕供应仍然短缺。

豆油期货走低，受累于豆粕/豆油套利交易，以及原油价格疲弱造成的拖累。不过，美国墨西哥湾地区现货豆油基差走坚。

美国农业部表示，民间出口商报告，向俄罗斯出口本作物销售年度交割的美国大豆12万吨。

产量预估机构Lanworth上调全球大豆产量预估200万吨，至2.88亿吨，称因阿根廷产量预估被上调。

Lanworth估计，美国大豆产量为32.15亿蒲式耳，平均单产为每亩41.8蒲式耳。

一位农业气象学家周三称，天气转干且气温回落将使2013年美国玉米和大豆收割再度加速。

12月豆油合约 小跌0.02美分，收报41.50美分。

今日CBOT大豆预估成交量为287,941口，豆粕为70,609口，豆油为67,474口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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