芝加哥期市：CBOT大豆期货小幅收低，因技术卖盘

路透10月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小幅收低，交易商说，因技术卖盘及美国收割压力，令大豆期货从早盘涨势中回落。

11月大豆合约 触及13.18美元日内高位，但低于周三日高13.18-3/4美元和该合约50日移动均线切入位13.19美元，引发技术卖盘。

大豆和豆粕有多头价差交易，近月合约升幅相对大于远月合约，反映现货大豆和豆粕市场走强。

豆粕收高，因美国现货豆粕上涨。

CBOT-12月豆油连续第四日下跌，受豆粕多头/豆油空头套利交易带动。

美国农业部公布，在截止10月3日当周，新作和旧作大豆净出口销售总计947,700吨，在850,000-1,050,000吨预估区间内。

美国农业部表示，在截止10月3日当周，新作和旧作豆粕净出口销售总计817,497吨，高于市场预期。美国农业部说，将截止9月30日的2012/13作物销售年度尚未交付的339,100吨豆粕延期至2013/14作物销售年度交付。

美国农业部说，在截止10月3日当周，新作和旧作豆油净出口销售总计9,015吨，低于市场预期。美国农业部称，将截止9月30日的2012/13作物销售年度尚未交付的10,600吨豆油延期至2013/14作物销售年度交付。

11月大豆合约 收盘报每蒲式13.10美元，下跌1/4美分。

12月豆粕合约 收报每短吨426美元，日内攀升4.6美元。

12月豆油合约 小跌0.37美分，收报41.13美分。

今日CBOT大豆预估成交量为225,998口，豆粕为75,651口，豆油为60,680口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)