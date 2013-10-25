芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因季节性收割压力

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透10月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低，交易商说，因季节性收割压力及获利了结。
一农业气象学家周五表示，至下周初的干燥天气将让美国农户快速推进2013年玉米和大豆作物收割。
美国农业部周五称，民间出口商报告，分别销售12万吨本作物销售年度的美国大豆到中国和台湾。
谷物交易员称，美国中西部现货基差周五强劲，大豆加工商及河内码头经营者继续争相买入紧绌的近期供应，因农户不愿意卖出新收割的大豆。
11月大豆合约 关键阻力位在50日移动均线切入位13.19-3/4美元，主要支撑位在100日移动均线切入位12.87-3/4美元。九日相对强弱指标为52。
11月大豆合约 收盘报每蒲式13.00美元，下跌9-3/4美分。
12月豆粕合约 收报每短吨423.5美元，日内下跌2.5美元。12月豆油合约 下跌0.4美分，收报40.73美分。
今日CBOT大豆预估成交量为234,993口，豆粕为64,429口，豆油为63,316口。
以下为CBOT农产品期货在2048 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 440.00 -0.25 -0.1% -37.0%
CBOT大豆 1300.00 -9.75 -0.7% -8.4%
CBOT豆粕 423.50 -2.50 -0.6% 0.7%
CBOT豆油 40.73 -0.40 -1.0% -17.1%
CBOT小麦 690.75 -5.75 -0.8% -11.2%
CBOT稻米 1554.00 0.50 0.0% 4.6%
EU小麦 205.25 0.50 0.2% -18.0%
NYMEX原油期货 97.88 0.77 0.8% 6.6%
道琼工业指数 15,570 61 0.4% 18.8%
现货金 1350.65 4.11 0.3% -19.3%
欧元/美元 1.3800 0.0002 0.0% 4.6%
美元指数 79.2210 0.0360 0.1% -0.7%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。