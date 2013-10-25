芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因季节性收割压力

路透10月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低，交易商说，因季节性收割压力及获利了结。

一农业气象学家周五表示，至下周初的干燥天气将让美国农户快速推进2013年玉米和大豆作物收割。

美国农业部周五称，民间出口商报告，分别销售12万吨本作物销售年度的美国大豆到中国和台湾。

谷物交易员称，美国中西部现货基差周五强劲，大豆加工商及河内码头经营者继续争相买入紧绌的近期供应，因农户不愿意卖出新收割的大豆。

11月大豆合约 关键阻力位在50日移动均线切入位13.19-3/4美元，主要支撑位在100日移动均线切入位12.87-3/4美元。九日相对强弱指标为52。

11月大豆合约 收盘报每蒲式13.00美元，下跌9-3/4美分。

12月豆粕合约 收报每短吨423.5美元，日内下跌2.5美元。12月豆油合约 下跌0.4美分，收报40.73美分。

今日CBOT大豆预估成交量为234,993口，豆粕为64,429口，豆油为63,316口。

以下为CBOT农产品期货在2048 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 440.00 -0.25 -0.1% -37.0%

CBOT大豆 1300.00 -9.75 -0.7% -8.4%

CBOT豆粕 423.50 -2.50 -0.6% 0.7%

CBOT豆油 40.73 -0.40 -1.0% -17.1%

CBOT小麦 690.75 -5.75 -0.8% -11.2%

CBOT稻米 1554.00 0.50 0.0% 4.6%

EU小麦 205.25 0.50 0.2% -18.0%

NYMEX原油期货 97.88 0.77 0.8% 6.6%

道琼工业指数 15,570 61 0.4% 18.8%

现货金 1350.65 4.11 0.3% -19.3%

欧元/美元 1.3800 0.0002 0.0% 4.6%

美元指数 79.2210 0.0360 0.1% -0.7%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)