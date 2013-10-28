芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌逾2%，受对冲压力和技术性卖盘拖累

路透10月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌逾2%，录得一个月来最大单日跌幅，交易商称，这是由于技术性卖盘以及美国收割速度放慢之际出现的对冲压力。

交易商表示，豆粕承压，因南美现货价格下跌。

在CBOT-11月大豆 周四首个交割通知日前，有多头结清头寸。

11月合约跌破12.87-1/2美元附近的20日暨100日移动均线，并突破位于12.73-3/4美元的200日均线，令卖盘加剧，最终在每蒲式耳12.71-1/4水准企稳。

本周美国多数地区的收割工作将陷入迟滞，一位气象学家表示，整个中西部地区在周二至周四都将有普遍降雨。预计周五天气将放晴。

美国农业部公布的报告显示，最新一周美国大豆出口检验数量达到8,360.4万蒲式耳，远超过市场预期的4,600万至5,400万。农业部称，总体而言，5,980万蒲式耳将输往中国。 这一消息令市场一度削减跌幅。

美国农业部称，民间出口商报告称销售230,000吨2013/14年美国大豆，其中115,000吨销往中国，115,000吨销往不知明的目的地。

11月大豆合约 收盘报每蒲式12.71-1/4美元，下跌28-3/4美分。

12月豆粕合约 收报每短吨414.7美元，日内下跌8.8美元。12月豆油合约 下跌0.37美分，收报40.36美分。

今日CBOT大豆预估成交量为313,112口，豆粕为94,604口，豆油为77,423口。

以下为CBOT农产品期货在2045 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 430.75 -9.25 -2.1% -38.3%

CBOT大豆 1271.25 -28.75 -2.2% -10.4%

CBOT豆粕 414.70 -8.80 -2.1% -1.4%

CBOT豆油 40.36 -0.37 -0.9% -17.9%

CBOT小麦 681.00 -9.75 -1.4% -12.5%

CBOT稻米 1536.00 -18.00 -1.2% 3.4%

EU小麦 202.75 -2.25 -1.1% -19.0%

NYMEX原油期货 98.60 0.75 0.8% 7.4%

道琼工业指数 15,569 -1 0.0% 18.8%

现货金 1352.80 0.52 0.0% -19.2%

欧元/美元 1.3785 -0.0017 -0.1% 4.5%

美元指数 79.3360 0.1420 0.2% -0.5%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 郑茵)