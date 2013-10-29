芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，豆油结束六日连跌

路透10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高，交易商说，因低吸买盘，以及现货市场走坚暗示近月11月合约在本周稍晚没有交割。

11月大豆合约 盘中跌至12.68美元的两周低位，之后由跌转升，收涨7-3/4美分，报12.79美元，升穿200日移动均线切入位12.73-3/4美元。

豆油是今日百分比涨幅最大的大豆产品市场，12月豆油合约 结束六日连跌，因空头回补和棕榈油市场带来的支撑。

豆粕连跌第三日。

美国农业部表示，截至周日，美国大豆收割率为77%，高于一周前的63%，且追平五年均值。

一农业气象学家表示，周三和周四美国中西部将普遍出现风暴天气，应该令大豆和玉米收割暂停。

12月豆粕合约 收报每短吨410.8美元，日内下跌3.9美元。12月豆油合约 升0.61美分，收报40.97美分。

今日CBOT大豆预估成交量为249,832口，豆粕为69,377口，豆油为76,348口。

以下为CBOT农产品期货在1916 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 432.00 1.50 0.4% -38.1%

CBOT大豆 1279.00 7.75 0.6% -9.9%

CBOT豆粕 410.80 -3.90 -0.9% -2.3%

CBOT豆油 40.97 0.61 1.5% -16.7%

CBOT小麦 681.25 0.25 0.0% -12.4%

CBOT稻米 1558.00 22.00 1.4% 4.8%

EU小麦 202.00 -0.50 -0.3% -19.3%

NYMEX原油期货 98.17 -0.51 -0.5% 6.9%

道琼工业指数 15,663 94 0.6% 19.5%

现货金 1345.29 -6.30 -0.5% -19.7%

欧元/美元 1.3743 -0.0039 -0.3% 4.2%

美元指数 79.6220 0.3650 0.5% -0.2%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)