芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因现货市场上涨及预期没有大豆合约交割

路透10月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第二日上涨，交易商说，因现货大豆价格上涨及预期11月合约首个交割通知日没有大豆合约交割。

出口商和美国大豆压榨商对该国大豆需求强劲，应会导致周四11月大豆合约首个交割知日，没有任何大豆合约交割。

美国中西部内陆地区现货大豆基差多数持稳至走强，因农户销售缓慢。

一农业气象学家表示，降水将持续至本周四，预期将会拖慢美国玉米和大豆收割，但周五天气转干使农户可迅速恢复田间作业。

交易商预期，美国农业部周四将公布，截止10月24日的三周期间，出口销售美国大豆240-300万吨。

11月大豆合约 收涨8-1/2美分，报12.87-1/2美元。

12月豆粕合约 收报每短吨411.8美元，上升1美元。12月豆油合约 升0.65美分，收报41.62美分。

今日CBOT大豆预估成交量为208,020口，豆粕为64,290口，豆油为95,187口。

以下为CBOT农产品期货在1856 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 430.25 -1.75 -0.4% -38.4%

CBOT大豆 1287.50 8.50 0.7% -9.3%

CBOT豆粕 411.80 1.00 0.2% -2.1%

CBOT豆油 41.62 0.65 1.6% -15.3%

CBOT小麦 675.00 -6.25 -0.9% -13.2%

CBOT稻米 1525.50 -32.50 -2.1% 2.7%

EU小麦 201.75 -0.25 -0.1% -19.4%

NYMEX原油期货 96.90 -1.30 -1.3% 5.5%

道琼工业指数 15,603 -78 -0.5% 19.1%

现货金 1341.00 -2.69 -0.2% -19.9%

欧元/美元 1.3721 -0.0024 -0.2% 4.0%

美元指数 79.8000 0.1940 0.2% 0.0%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)