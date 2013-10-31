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市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 05:10 BJT

芝加哥期市：大豆期货走低，因产量预期被上调

路透10月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走低，交易商称，因对美国农业部下周将上调美国大豆产量预估的预期盖过了证实大量美国大豆出口的消息所带来的提振。

芝加哥的经纪和研究公司Linn Group预计，美国大豆收成为32.65亿蒲式耳，亩产为每英亩43.1蒲式耳，高于农业部最新预估的31.49亿蒲式耳和每英亩41.2蒲式耳。

今日为现货11月大豆合约 的首个交割通知日，无合约交割，这也扶助支撑大豆期价。

农业部报告，截至10月24日的三周，出口销售美国大豆470万吨，高于市场预估的240-300万吨。

豆粕合约走低，12月合约 触及两周低位，因令人失望的农业部数据显示，截至10月24日的三周，出口销售美国豆粕约80万吨，在80-110万吨的预估区间底部。

同期美国出口销售豆油1.45万吨，低于4-16万吨的预估期间。

美国中西部周四续降阵雨，应导致大豆最后阶段的收割暂停，但预计天气在周末转干。

本月，CBOT大豆 期货跌2-1/2美分，或0.2%，为四个月来第三个月走低。CBOT豆粕期货 跌1.5%，为连续第二个月收低。CBOT豆油合约 上扬1.2%，在9月下跌7%后反弹。

11月大豆期货合约 收跌7-1/4美分，报每蒲式耳12.80-1/4美元。

12月豆粕合约 收挫8.2美元，报每短吨403.6美元。12月豆油合约 回落0.29美分，收报41.33美分。

今日CBOT大豆预估成交量为174,684口，豆粕为102,711口，豆油为92,044口。

以下为CBOT农产品期货在1855 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 428.25 -2.00 -0.5% -38.7%

CBOT大豆 1280.25 -7.50 -0.6% -9.8%

CBOT豆粕 403.60 -8.20 -2.0% -4.0%

CBOT豆油 41.33 -0.29 -0.7% -15.9%

CBOT小麦 667.50 -7.50 -1.1% -14.2%

CBOT稻米 1502.50 -23.00 -1.5% 1.1%

EU小麦 204.00 2.25 1.1% -18.5%

NYMEX原油期货 96.30 -0.47 -0.5% 4.9%

道琼工业指数 15,635 16 0.1% 19.3%

现货金 1324.40 -17.79 -1.3% -20.9%

欧元/美元 1.3593 -0.0142 -1.0% 3.0%

美元指数 80.1810 0.4040 0.5% 0.5%

波罗的海

乾散货指数 1504 20 1.4% 115.2%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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