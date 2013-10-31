芝加哥期市：大豆期货走低，因产量预期被上调

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马重组内阁，撤换财长戈尔丹，路透未能证实这则消息
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路透10月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走低，交易商称，因对美国农业部下周将上调美国大豆产量预估的预期盖过了证实大量美国大豆出口的消息所带来的提振。
芝加哥的经纪和研究公司Linn Group预计，美国大豆收成为32.65亿蒲式耳，亩产为每英亩43.1蒲式耳，高于农业部最新预估的31.49亿蒲式耳和每英亩41.2蒲式耳。
今日为现货11月大豆合约 的首个交割通知日，无合约交割，这也扶助支撑大豆期价。
农业部报告，截至10月24日的三周，出口销售美国大豆470万吨，高于市场预估的240-300万吨。
豆粕合约走低，12月合约 触及两周低位，因令人失望的农业部数据显示，截至10月24日的三周，出口销售美国豆粕约80万吨，在80-110万吨的预估区间底部。
同期美国出口销售豆油1.45万吨，低于4-16万吨的预估期间。
美国中西部周四续降阵雨，应导致大豆最后阶段的收割暂停，但预计天气在周末转干。
本月，CBOT大豆 期货跌2-1/2美分，或0.2%，为四个月来第三个月走低。CBOT豆粕期货 跌1.5%，为连续第二个月收低。CBOT豆油合约 上扬1.2%，在9月下跌7%后反弹。
11月大豆期货合约 收跌7-1/4美分，报每蒲式耳12.80-1/4美元。
12月豆粕合约 收挫8.2美元，报每短吨403.6美元。12月豆油合约 回落0.29美分，收报41.33美分。
今日CBOT大豆预估成交量为174,684口，豆粕为102,711口，豆油为92,044口。
以下为CBOT农产品期货在1855 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 428.25 -2.00 -0.5% -38.7%
CBOT大豆 1280.25 -7.50 -0.6% -9.8%
CBOT豆粕 403.60 -8.20 -2.0% -4.0%
CBOT豆油 41.33 -0.29 -0.7% -15.9%
CBOT小麦 667.50 -7.50 -1.1% -14.2%
CBOT稻米 1502.50 -23.00 -1.5% 1.1%
EU小麦 204.00 2.25 1.1% -18.5%
NYMEX原油期货 96.30 -0.47 -0.5% 4.9%
道琼工业指数 15,635 16 0.1% 19.3%
现货金 1324.40 -17.79 -1.3% -20.9%
欧元/美元 1.3593 -0.0142 -1.0% 3.0%
美元指数 80.1810 0.4040 0.5% 0.5%
波罗的海
乾散货指数 1504 20 1.4% 115.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。